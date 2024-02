Sanremo 2024: I look della seconda serata valutati con le pagelle

Sanremo 2024: I look da passerella trionfano al Festival della Canzone Italiana

Giorgia: regina di eleganza con un tocco di stile mannish

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da una gara di stile tra cantanti e conduttori. Molti hanno optato per il classico nero, mentre altri hanno osato con look eccentrici. Tra tutti, spicca l’iconica Giorgia, che ha festeggiato i 30 anni di “E Poi” con un look total Dior. Ha indossato un reinterpretazione in stile mannish del frac, abbinato a pantaloncini, cuissardes di pelle, panciotto e cravattino bianco. Il suo tocco di stile è stato lo styling dei capelli, laccati e raccolti, che richiama le dive del cinema. Il secondo look di Giorgia è stato un abito sotto al ginocchio con frange di perline, che ricorda lo stile delle flapper girl degli anni ’20. Ha completato il tutto con un cappello a cilindro durante il medley. Senza dubbio, un 10 e lode per lei.

Amadeus e Fred De Palma: eleganza classica e stile senza errori

Il conduttore Amadeus ha scelto un look scintillante con papillon d’ordinanza e una giacca blu oltremare con striature nere sparkling di Gai Mattiolo. Un look elegante che merita un voto di 6. Anche il cantante Fred De Palma ha optato per il total black, indossando una maglia ricamata vedo-non vedo e un gilet con coda posteriore. Un look elegante e di stile, che merita un voto di 7.

Ghali e Renga-Nek: look destrutturato e scambio di abiti

Il cantante Ghali ha scelto un look destrutturato per la seconda serata, con una camicia aperta con colletto ‘scomposto’, una giacca con le maniche arrotolate, lunghissimi guanti oversize sbianchettati e ai piedi le Tabi d’ordinanza di Maison Margiela. Nonostante il look non sembri del tutto nelle sue corde, ha comunque ottenuto un 7 e mezzo. I cantanti Renga e Nek hanno invece scelto di scambiarsi il colore degli abiti creati per loro da Maurizio Miri. Un look poco fantasioso che merita un voto di 4.

In conclusione, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da una carrellata di look da passerella. Alcuni artisti hanno trionfato con eleganza e stile, come Giorgia e Amadeus, mentre altri hanno peccato nella scelta dei loro outfit. Nonostante tutto, il Festival continua a stupire con la sua varietà di stili e personalità.

