Sanremo 2024: I momenti migliori della seconda puntata

Sanremo 2024: I momenti più iconici della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è stata ricca di momenti indimenticabili. Dopo una prima serata esplosiva, il mercoledì 7 febbraio ha regalato emozioni, imbarazzi e situazioni semplicemente iconiche. Dall’esibizione di John Travolta che ha ballato il Qua Qua, suscitando imbarazzo e risate, alla simpatia di Giorgia come “co-co” di Amadeus, che ha dimostrato grande maestria e naturalezza sul palco. Ma vediamo nel dettaglio i cinque momenti più iconici della serata.

John Travolta a Sanremo 2024: il ballo del Qua Qua

L’attore internazionale John Travolta è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Sin dal suo ingresso, si è mostrato spaesato e visibilmente poco entusiasta di essere lì. Tuttavia, durante un siparietto con Amadeus in cui hanno riprodotto le sue celebri mosse di ballo, sembrava sciogliersi un po’. Ma poi è arrivato il momento imbarazzante: fuori dall’Ariston, Travolta è stato costretto da Fiorello a ballare il Qua Qua in diretta internazionale. La scena è stata a dir poco imbarazzante, tanto che lo stesso Fiorello ha scherzato durante Viva Rai 2 Viva Sanremo: “Abbiamo fatto lo show peggio della tv italiana”. Un momento che sicuramente Travolta vorrà dimenticare.

“Ripenso ancora a questo momento e all’imbarazzo che avrà avuto John Travolta nel ballare ‘Il ballo del qua qua’. Usato come un pupazzo per riempire quei 10 minuti per poi essere silurato. QUESTO PAESE NON È REALE!” – Gяаzч

Giorgia a Sanremo 2024: la proposta di matrimonio

Giorgia ha dimostrato di essere una co-conduttrice frizzante, energica e incalzante, tutto ciò che ci si aspetta da un performer a Sanremo 2024. Durante la serata, uno spasimante della cantante ha urlato nel silenzio dell’Ariston: “Giorgia, sposami”. La cantante ha risposto con ironia: “Non ti conviene, ho un caratteraccio”, scatenando le risate in platea. Giorgia ha dimostrato di essere bella, brava e simpatica, conquistando il pubblico con la sua simpatia e spontaneità.

Rosa Chemical a Sanremo 2024: il fondale eloquente

Rosa Chemical è tornato sul palco di Sanremo 2024 con il suo successo “Made In Italy”. Durante la sua esibizione, il cantante ha trovato un modo geniale per aggirare il divieto di dare baci inaspettati sul palco. Sul suo fondale, sono apparsi piccoli organi genitali maschili sorridenti e con le ali, diventando virali in pochissimi minuti sui social. Rosa Chemical ha dimostrato di essere un artista creativo e originale, capace di stupire il pubblico con le sue trovate.

I Ricchi e Poveri a Sanremo 2024: una presentazione stupefacente

All’ultima esibizione della serata, i Ricchi e Poveri hanno risollevato l’atmosfera con una presentazione del brano di Irama a dir poco… stupefacente. Angela de I Ricchi e Poveri sembrava eccessivamente sopra le righe, con un’entrata barcollante e urlata dalle scalinate dell’Ariston. Durante la presentazione del brano di Irama, ha mostrato un’enfasi fuori dal comune, per poi dimenticare di consegnare i fiori al cantante. Un momento caotico e divertente che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Mahmood e i balletti dei vocalist a Sanremo 2024

L’ultimo momento iconico della serata è stato quello dei vocalist di Mahmood. Durante l’esecuzione del brano “Tuta Gold”, i vocalist hanno aggiunto al ritornello il gesto di agganciare la cornetta, diventando la firma d’autore del brano. Un particolare che ha reso la canzone ancora più coinvolgente e che sicuramente rimarrà impresso nel pubblico.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato momenti indimenticabili, tra imbarazzi, emozioni e situazioni iconiche. Un’edizione che si conferma ricca di sorprese e che continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

