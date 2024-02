Sanremo 2024: Il Festival più social di sempre con sorprese e interazioni uniche

Il Festival di Sanremo 2024: un successo social senza precedenti

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con un risultato straordinario: è stato il festival più social di sempre. Secondo un’analisi di SocialData per Adnkronos, durante la settimana della kermesse sono stati rintracciati oltre 277mila contenuti, che hanno generato un totale di 356 milioni di interazioni sui social media e sul web. Nonostante un calo del 21% rispetto all’edizione del 2023 nel numero di contenuti rintracciati, le interazioni sono aumentate del 76%. Durante la serata finale del Festival, sono state registrate oltre 71 milioni di interazioni, un aumento del 48% rispetto all’anno scorso.

Il sentiment nei confronti del Festival è stato prevalentemente positivo, con il 58% delle conversazioni che esprimevano un giudizio favorevole, un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Inoltre, è interessante notare che il pubblico che ha interagito con i contenuti è diventato più eterogeneo, coinvolgendo anche i giovani.

Le piattaforme social che hanno registrato il maggior numero di interazioni sono state TikTok (54,7%) e YouTube (31,4%), seguite da Instagram (11%) e Facebook (2,7%). Questo dimostra come il Festival di Sanremo sia diventato un evento crossmediale, in grado di raggiungere un pubblico più ampio attraverso diversi canali di comunicazione.

I protagonisti del Festival di Sanremo 2024

Tra i cantanti in gara, Angelina Mango è stata quella che ha ottenuto il maggior aumento di follower, con un incremento di 530mila fan. Dietro di lei si sono piazzati Geolier (+408mila), Ghali (+319mila) e Annalisa (+232mila). Geolier ha vinto la classifica dei like, con 516mila like relativi ai contenuti che lo citavano.

Anche i principali personaggi del Festival hanno suscitato interesse e discussioni sui social media. Tra i conduttori, Amadeus ha ottenuto un sentiment positivo del 38%, mentre Fiorello del 32%. Tra gli ospiti, Marco Mengoni è stato il più apprezzato, con un sentiment positivo del 67%, seguito da Lorella Cuccarini (64%) e Gianni Morandi (59%).

I temi più discussi durante il Festival di Sanremo 2024

Durante la manifestazione, alcuni temi hanno generato particolare interesse e discussioni sui social media. Il Fantasanremo è stato il tema più discusso, con oltre 3,1 milioni di conversazioni. Seguono la Trap e il Rap come genere musicale, con 2,3 milioni di conversazioni, e il voto del pubblico su Geolier, con 2,2 milioni di conversazioni.

“Il Festival di Sanremo è diventato un evento crossmediale, estendendo il suo bacino di spettatori anche ai giovani che non seguono tradizionalmente la televisione”, spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. “Per la prima volta, è stato raggiunto un pubblico precedentemente inaccessibile attraverso piattaforme come Instagram e TikTok, dimostrando la capacità dell’evento di adattarsi alle nuove tendenze e di coinvolgere un vasto pubblico attraverso diversi canali di comunicazione”.

Il Festival di Sanremo 2024 ha dimostrato di essere un evento di grande rilevanza non solo per la musica italiana, ma anche per l’interazione e l’engagement sui social media. Grazie alla sua capacità di adattarsi alle nuove tendenze e di coinvolgere un pubblico più ampio, il Festival ha confermato il suo status di evento culturale di grande importanza per il panorama italiano.

About The Author