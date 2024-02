Sanremo 2024: il marito di Rose Villain e tutto su Sixpm

Rose Villain e il suo nuovo singolo “Click Boom” al Festival di Sanremo 2024

La cantante Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, si esibirà alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il suo nuovo singolo intitolato “Click Boom”. Il brano è stato prodotto da Sixpm, un noto artista e produttore internazionale che, dal 2022, è anche il marito di Rose. La loro storia d’amore è iniziata nel lontano 2015 a New York e da allora non si sono più separati. Oltre ad essere partner nella vita, sono anche partner nella carriera musicale. Ma chi è Sixpm?

Chi è Sixpm, il marito e produttore di Rose Villain?

Sixpm, il cui vero nome è Andrea Ferrara, è nato il 21 marzo 1988 a Napoli. Dopo aver intrapreso la carriera di produttore musicale, si è trasferito negli Stati Uniti per perseguire i suoi obiettivi professionali. Nonostante la distanza, ha continuato a lavorare con artisti italiani di fama come Fedez, Salmo, Arisa e molti altri. Tuttavia, Ferrara attribuisce il suo successo principalmente a Ghali, il primo artista che ha supportato e che gli ha aperto le porte della scena musicale italiana: “Non ero nessuno e lui mi ha dato l’opportunità di emergere”.

Rose Villain e Sixpm non separano la loro vita privata dal lavoro, anche se parlano raramente della loro relazione. Preferiscono invece concentrarsi sulle collaborazioni musicali che hanno realizzato insieme. In occasione dell’uscita dell’album “Radio Gotham”, Sixpm ha dichiarato alla moglie: “Mi sono innamorato di te come artista prima che come persona, quindi il mio giudizio non è influenzato dal nostro rapporto. Ho sposato un angelo”. Rose Villain ha anche condiviso alcuni dettagli sul loro approccio lavorativo, affermando che è meraviglioso poter condividere gioie e dolori. Tuttavia, ha ammesso che quando si trovano in studio insieme, entrambi diventano molto esigenti l’uno con l’altro. Fortunatamente, al di fuori dello studio, la tensione si attenua.

“Click Boom”: il significato del nuovo singolo di Rose Villain

Il brano “Click Boom” che Rose Villain presenterà al Festival di Sanremo 2024 è stato scritto a quattro mani insieme a Sixpm. La canzone esplora il tema della tossicità delle relazioni e delle dinamiche amorose intense. Nel testo, la cantante si apre sulle sue emozioni, confessando di amare profondamente ma di perdere un po’ di equilibrio quando si innamora. Ammette di essere gelosa e di sentirsi un po’ annullata in certi momenti. Secondo Rose, ogni storia d’amore ha il suo lato oscuro e voleva esplorare quegli amori intensi e totalizzanti che possono portare a una dipendenza reciproca. Ritiene che sia importante mettere in luce anche i lati meno luminosi delle relazioni solide, spesso trascurati.

Con il suo nuovo singolo, Rose Villain si prepara a emozionare il pubblico di Sanremo con la sua voce potente e le sue parole sincere. La sua collaborazione con Sixpm, sia nella vita che nella musica, continua a dare frutti e a conquistare il cuore dei fan. Non vediamo l’ora di ascoltare “Click Boom” e di scoprire quale impatto avrà sul palco del Festival.

