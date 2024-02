Sanremo 2024: Il meglio e il peggio della quarta serata, i momenti top e flop

Sanremo 2024: Momenti Top e Flop nella Quarta Serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata dedicata alle cover e ai duetti, offrendo una miscela di momenti emozionanti e deludenti. Tutti i 30 Big in gara si sono esibiti, con il voto che conta anche per la finale di domani. Ecco una rassegna degli alti e bassi, delle esaltazioni e delle delusioni.

Momenti Top

Uno dei momenti più alti della serata è stata l’eccezionale performance di Annalisa insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia, che hanno incantato il pubblico con la loro interpretazione di “Sweet dreams” degli Eurythmics. Le loro voci erano davvero perfette e hanno regalato un’esperienza indimenticabile. Un plauso speciale va anche a Arisa, che ha ricevuto il premio per la sua straordinaria interpretazione.

Momenti Flop

Tuttavia, non tutti i momenti della serata sono stati all’altezza delle aspettative. Tozzi ha avuto qualche difficoltà durante il medley con i The Kolors, perdendo il ritmo nella sua esecuzione di “Gloria”. Nonostante gli sforzi di Stash per supplire alle sue incertezze, il risultato è stato lontano dall’energia di “Ibiza”. Un momento deludente per entrambi gli artisti.

Conclusioni

Come ogni serata del Festival di Sanremo, anche la quarta ha avuto i suoi alti e bassi. Mentre alcune performance hanno lasciato il pubblico senza fiato, altre hanno deluso le aspettative. Tuttavia, è importante ricordare che il Festival è un’occasione per gli artisti di mettersi alla prova e sperimentare nuovi arrangiamenti e collaborazioni. Nonostante i momenti meno brillanti, il pubblico resta in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il premio finale e chi lascerà il palco dell’Ariston con la testa alta.

