Sanremo 2024: il resoconto della terza serata con tutti i dettagli

Terza serata di Sanremo 2024: Amadeus trionfa con ospiti internazionali e momenti clou

Amadeus risponde alle polemiche e ringrazia gli artisti

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da un successo senza intoppi per Amadeus, nonostante le polemiche legate al “caso John Travolta”. Il conduttore ha voluto sottolineare l’importanza del maestro Giovanni Allevi, a cui non è stato dato abbastanza spazio durante le discussioni. Ha ringraziato il pubblico per l’affetto e gli ascolti eccezionali che hanno reso le canzoni dei 30 cantanti la colonna sonora della vita di tutti.

Teresa Mannino porta energia e ironia

Teresa Mannino ha dato un tocco di energia alla serata con una divertente discesa dalle scale di Sanremo. Vestita di bianco con maniche di piuma, ha scherzato sul fatto che le scale non servono e che Amadeus le mette solo per mettere ansia. Ha chiesto al pubblico di sostenerla con il coro “Teresa, Teresa!” e ha fatto battute sul naso e sugli eschimesi.

Eros Ramazzotti, Gianni Morandi e Russell Crowe sul palco

Eros Ramazzotti è stato il primo ospite della serata, a 40 anni dalla sua partecipazione con “Terra Promessa”. Ha lanciato un messaggio di pace, sottolineando l’importanza di fermare le guerre e le violenze nel mondo. Ha scherzato con Amadeus sul ballo del qua qua e ha elogiato la sua simpatia.

Gianni Morandi è stato accolto con un’ovazione e ha cantato insieme a Teresa Mannino. Ha espresso il desiderio di cantare a Sanremo e ha citato la sua canzone preferita, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, che racconta la storia di un ragazzo americano che deve abbandonare il suo sogno per combattere in Vietnam.

L’ospite internazionale Russell Crowe ha conquistato la platea con la sua musica in versione crooner. Dopo l’esibizione, ha parlato con Amadeus dell’esperienza di entrare e uscire dai panni dei suoi personaggi. Ha citato la celebre frase del Gladiatore in italiano, facendo esplodere la platea. Ha scherzato con Teresa Mannino sulle polemiche del ballo del qua qua di John Travolta e ha ricevuto un caloroso applauso.

La classifica parziale della serata

La serata si è conclusa con la classifica parziale della Top 5. Al primo posto si è piazzata Angelina Mango con “La Noia”, seguita da Ghali con “Casa Mia” al secondo posto, Alessandra Amoroso con “Fino a qui” al terzo posto, Il Tre con “Fragili” al quarto posto e Mr Rain con “Due Altalene” al quinto posto.

La terza serata di Sanremo 2024 è stata un successo per Amadeus, che ha saputo gestire le polemiche e regalare al pubblico momenti indimenticabili con ospiti internazionali e performance emozionanti. La gara è ancora aperta e il pubblico è in attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del Festival.

