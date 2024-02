Sanremo 2024: Il rumor sul nuovo ospite a sorpresa svela l’identità!

Il Festival di Sanremo 2024: successo e ospiti a sorpresa

La 74esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via con grande successo. Amadeus, alla sua quinta conduzione consecutiva, ha registrato uno share del 65,1% coinvolgendo oltre 10,5 milioni di spettatori. La serata di martedì 6 febbraio ha riservato una sorpresa agli spettatori, con la presenza dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, che già aveva affiancato Amadeus nel 2021. Ma non è l’unico ritorno a sorpresa previsto sul palco dell’Ariston.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia, potrebbe esserci un altro ospite a sorpresa nel corso del Festival: Gianni Morandi. Dopo aver partecipato come Big in gara nel 2022 e come co-conduttore nel 2023, il cantante potrebbe fare un ritorno come ospite. “Dopo aver vestito i panni di cantante in gara e co-conduttore dovrebbe tornare a Sanremo come ospite a sorpresa l’amatissimo Gianni Morandi”, si legge sul portale. Tuttavia, si tratta di un’indiscrezione ancora da confermare. Sarà necessario attendere le prossime serate del Festival per scoprire se Morandi salirà sul palco dell’Ariston anche quest’anno.

La classifica provvisoria della prima serata

Durante la prima serata del 74° Festival di Sanremo si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara. Al termine della puntata è stata stilata una classifica provvisoria basata sui voti della sala stampa. Quest’anno, a differenza delle edizioni precedenti, non è stata comunicata una classifica generale e Amadeus e Marco Mengoni (co-conduttore della prima serata) hanno annunciato solo le prime cinque posizioni. Al primo posto si è piazzata Loredana Bertè con il brano “Pazza”, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Al momento non sono disponibili informazioni sul piazzamento degli altri Big. Per avere una visione completa delle varie posizioni, sarà necessario attendere la seconda parte della serata finale, sabato 10 febbraio.

L’ironia di Fiorello e il riferimento a Chiara Ferragni

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Fiorello ha regalato un momento di ironia rivolto a Chiara Ferragni. Durante un collegamento esterno dall’Ariston, il conduttore di “Viva Rai 2” ha mostrato uno striscione con la scritta: “Ama, pensati libero… È l’ultimo”. Nonostante l’errore nella scritta (con “E'” al posto di “È”), l’allusione di Fiorello allo slogan di Chiara Ferragni del Festival 2023 (“Pensati libera”) non è passata inosservata. L’imprenditrice digitale ha accolto l’ironia con favore, ripostando la scritta dedicata ad Amadeus nella sua storia su Instagram, accompagnata da emoji che ridono e un cuore rosso.

In conclusione, la prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato emozioni e sorprese, con un grande successo di pubblico e la possibilità di ospiti a sorpresa sul palco dell’Ariston. La classifica provvisoria ha visto Loredana Bertè al primo posto, ma bisognerà attendere la serata finale per conoscere il piazzamento completo dei cantanti in gara. Nel frattempo, l’ironia di Fiorello ha fatto sorridere il pubblico, con un simpatico riferimento a Chiara Ferragni.

