Sanremo 2024: La classifica della prima serata, i primi 5 cantanti

Loredana Bertè in testa alla classifica del Festival di Sanremo 2024

Loredana Bertè si è posizionata al primo posto nella classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2024 con la sua canzone “Pazza”. La graduatoria, che è stata determinata dalla giuria della sala stampa, è stata resa nota solo per le prime cinque posizioni. Seguono Angelina Mango al secondo posto con “La noia”, Annalisa al terzo posto con “Sinceramente”, Diodato al quarto posto con “Ti Muovi” e Mahmood al quinto posto con “Tuta Gold”.

Le tre giurie che determinano la classifica

La classifica del quinto festival condotto da Amadeus è determinata da tre diverse giurie. La prima è il Televoto, in cui la giuria dei telespettatori vota ogni cantante tramite un codice. La seconda è la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, composta da giornalisti accreditati che hanno votato dopo le prime esibizioni al Festival. Infine, c’è la Giuria delle Radio, che sostituisce la vecchia Giuria Demoscopica ed è composta da emittenti e network radiofonici di tutta Italia.

Le serate successive e la finale

Dopo la prima serata, in cui sono state eseguite tutte e 30 le canzoni proposte, i cantanti si divideranno in due gruppi da 15 per le serate di mercoledì e giovedì. L’ordine di apparizione sul palco sarà deciso tramite un sorteggio che si terrà mercoledì mattina nella sala stampa. La classifica generale sarà determinata dalla media delle percentuali di voto ottenute dai cantanti.

Nella quarta serata, dedicata alle cover, i cantanti avranno la possibilità di esibirsi anche in duetti. In questa serata, il voto del pubblico da casa avrà un peso del 34%, mentre le altre due giurie varranno il 33% ciascuna. Nella quinta serata, la finale, verranno eseguite nuovamente tutte e 30 le canzoni. La classifica finale sarà determinata dalla media tra le votazioni della quinta serata tramite televoto e quelle delle serate precedenti. I primi cinque classificati si sfideranno con nuove esibizioni in una gara che ripartirà da zero, fino alla proclamazione del vincitore.

