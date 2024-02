Sanremo 2024: La Grande Apertura del 74° Festival della Canzone Italiana

Sanremo 2024: Una Serata Inaugurale Scintillante con Grandi Anticipazioni e Ospiti Speciali

Martedì 6 febbraio, Rai 1 darà il via al tanto atteso Sanremo 2024, segnando l’inizio di una nuova avventura musicale. Dopo la consueta striscia quotidiana di PrimaFestival, sarà finalmente il momento di Sanremo, che illuminerà i nostri schermi televisivi in prima serata. Accanto al conduttore Amadeus, avremo il piacere di vedere Marco Mengoni, vincitore della precedente edizione, che affiancherà il presentatore nella conduzione.

La serata promette di essere carica di emozioni e grande musica, con la partecipazione dei 30 talentuosi cantanti in gara, ognuno con il proprio brano. Ecco l’ordine di apparizione degli artisti:

Clara con “Diamanti grezzi”

Sangiovanni con “Finiscimi”

Fiorella Mannoia con “Mariposa”

La Sad con “Autodistruttivo”

Irama con “Tu no”

Ghali con “Casa mia”

Negramaro con “Ricominciamo tutto”

Annalisa con “Sinceramente”

Mahmood con “Tuta gold”

Diodato con “Ti muovi”

Loredana Bertè con “Pazza”

Geolier con “I p’ me, tu p’ te”

Alessandra Amoroso con “Fino a qui”

The Kolors con “Un ragazzo una ragazza”

Angelina Mango con “La noia”

Il Volo con “Capolavoro”

BigMama con “La rabbia non ti basta”

Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”

Emma con “Apnea”

Nek e Renga con “Pazzo di te”

Mr Rain con “Due altalene”

Bnkr44 con “Governo punk”

Gazzelle con “Tutto qui”

Dargen D’Amico con “Onda alta”

Rose Villain con “Click boom!”

Santi Francesi con “L’amore in bocca”

Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”

Maninni con “Spettacolare”

Alfa con “Vai!”

Il Tre con “Fragili”

“Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria”, ha dichiarato Amadeus presentando l’ordine di uscita dei cantanti. “Chiaramente gli ultimi della prima serata saranno tra i primi nelle serate di domani e dopodomani”, ha aggiunto il direttore artistico.

Durante la prima serata di Sanremo 2024, gli artisti saranno valutati dalla giuria della sala stampa, della televisione e del web. Alla fine delle votazioni, sarà stilata una classifica provvisoria e saranno annunciati i primi cinque posti.

Ma non è tutto, poiché Sanremo 2024 promette di essere ricco di sorprese. Gli ospiti di questa serata inaugurale includeranno Tedua, che si esibirà in collegamento dal palco allestito sulla Costa Smeralda, e Lazza, che incanterà il pubblico sul Suzuki Stage in Piazza Colombo. Inoltre, avremo l’onore di vedere Federica Brignone sul palco dell’Ariston.

E non dimentichiamo i nostri amati presentatori Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi, che ci intratterranno dal glass box di Viva Rai2!, posizionato proprio davanti al teatro Ariston.

