Sanremo 2024: La Sad show per Fantasanremo – Quanti punti ottenuti?

La Sad debutta a Sanremo 2024 con successo

Il gruppo musicale La Sad ha fatto il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo 2024, lasciando il pubblico entusiasta. La loro esibizione con il brano “Autodistruttivo” ha conquistato anche i partecipanti al Fantasanremo, il gioco parallelo alla competizione canora.

Un show coinvolgente e pieno di sorprese

Durante la loro esibizione, La Sad ha regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ricco di sorprese. Hanno lanciato un messaggio sociale attraverso una serie di cartelli esibiti sul palco dell’Ariston, attirando l’attenzione su tematiche importanti. Inoltre, hanno dato vita alla “scapezzolata”, un gesto che ha ulteriormente coinvolto il pubblico presente in sala. Gli abbracci tra i membri del gruppo hanno aggiunto un tocco di emozione alla performance, mentre i ringraziamenti finali hanno dimostrato la loro gratitudine verso il pubblico e l’organizzazione del Festival.

Un successo che si traduce in punti

L’esibizione di La Sad è stata valutata positivamente dal Fantasanremo, che ha assegnato al gruppo un totale di 65 punti, secondo il primo calcolo. Questo risultato rappresenta un discreto bottino per il trio, che si candida a “sbancare” il gioco parallelo alla competizione canora. I fan del gruppo possono quindi essere soddisfatti del loro sostegno, che si è tradotto in punti preziosi per la classifica del Fantasanremo.

In conclusione, l’esordio di La Sad a Sanremo 2024 è stato un successo. Il gruppo ha offerto al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ha conquistato i fan con la loro performance. Ora, il trio si prepara per le prossime serate del Festival, pronti a regalare altre emozioni al pubblico e a conquistare ulteriori punti nel Fantasanremo.

