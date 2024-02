Sanremo 2024: la scaletta della seconda serata svela i presentatori delle performance

Sanremo 2024: La novità della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si presenta con una scaletta più ridotta rispetto alla prima, ma con una novità intrigante. Solo 15 dei cantanti in gara si esibiranno, mentre gli altri 15 avranno il compito di presentare i loro colleghi. Questi accoppiamenti sono stati sorteggiati in sala stampa da Giorgia, la co-conduttrice che sostituirà Marco Mengoni. Ma non è tutto, perché durante la serata avremo anche un tributo ai 70 anni di “Romagna mia”, come annunciato da Amadeus, e il ritorno sul palco di Giovanni Allevi, dopo due anni di assenza a causa di una malattia.

Il nuovo meccanismo di Sanremo 2024

La vera novità di quest’anno è il meccanismo che prevede che i cantanti presentino i loro colleghi. Ogni cantante entrerà sul palco sulle note del ritornello della canzone del collega che sta presentando. Questo permetterà al pubblico di riascoltare tutte le canzoni in gara. Come ha sottolineato Amadeus: “Così sentiremo di nuovo tutte le canzoni”. L’obiettivo del conduttore è sempre quello di essere equo e democratico. Ecco le coppie e l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata di Sanremo 2024:

Fred De Palma presentato da Ghali

Renga-Nek presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr.Rain

Dargen D’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentato da Rose Villain

Gazzelle presentata da I Bnkr44

Emma presentata da Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato dai Ricchi e Poveri

Clara presentata dai Negramaro

Sanremo 2024: Il ritorno di Giovanni Allevi

Durante la seconda serata di Sanremo 2024, avremo il piacere di assistere al ritorno sul palco di Giovanni Allevi. Il talentuoso pianista era lontano dalle scene da due anni a causa di una malattia. La sua presenza rappresenta un momento molto atteso e speciale per tutti i fan. Sarà un’occasione per godere della sua musica e del suo talento, che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si preannuncia ricca di emozioni e sorprese. Non vediamo l’ora di scoprire le performance dei cantanti in gara e di assistere al tributo a “Romagna mia”. Inoltre, il meccanismo innovativo che prevede che i cantanti presentino i loro colleghi renderà la serata ancora più interessante. Non resta che aspettare e godersi lo spettacolo!

