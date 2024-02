“Sanremo 2024: le mascotte di Milano-Cortina 2026 sbarcano a Casa Coca-Cola”

Coca-Cola accoglie le Mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

Coca-Cola, partner ufficiale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha dato il benvenuto alle Mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 presso Casa Coca-Cola. Questo spazio conviviale offre agli ospiti un momento di pausa rinfrescante e celebra l’importante connessione tra Coca-Cola e una delle eccellenze italiane: la pizza.

Tina e Milo, le vivaci Mascotte dei Giochi Invernali

Nella serata di ieri, sul palco del Festival di Sanremo, sono state presentate per la prima volta le Mascotte dei Giochi Milano Cortina 2026. Tina e Milo, due ermellini vivaci e intraprendenti, rappresenteranno l’energia, l’entusiasmo e il calore dello spirito italiano contemporaneo. Tina, con il suo manto chiaro, sarà la Mascotte dei Giochi Olimpici Invernali, mentre Milo, dal manto bruno, sarà il testimonial dei Giochi Paralimpici Invernali. I loro nomi sono un omaggio alle due località protagoniste: Tina da Cortina e Milo da Milano. Tina è una curiosa creativa e concreta, mentre Milo è resiliente e sognatore, con una vera passione per la pizza e la capacità di camminare con la sua coda nonostante sia nato senza una zampa.

Casa Coca-Cola accoglie le Mascotte dei Giochi

Oggi, le due Mascotte sono state accolte presso Casa Coca-Cola da Valentina Marchei, atleta olimpica di pattinaggio di figura sul ghiaccio e Head of Ambassador Programme per Fondazione Milano Cortina 2026, e da Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Games Milano Cortina 2026. “È con orgoglio che accogliamo in Casa Coca-Cola le Mascotte ufficiali dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, in uno spazio nato anche per celebrare il profondo legame che ci unisce all’Italia dal 1927 e per omaggiare una delle eccellenze del nostro Paese, la pizza”, ha dichiarato Luca Santandrea. Coca-Cola è da sempre legata allo sport, con valori come onestà, inclusione, aggregazione, ottimismo e condivisione di una passione. L’azienda è stata sponsor del Movimento Olimpico dal 1928 e ha sostenuto i Giochi Olimpici di Cortina nel 1956, di Roma nel 1960 e di Torino nel 2006. Coca-Cola sarà al fianco degli atleti e degli appassionati durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, contribuendo a lasciare un’eredità positiva per le comunità e per il Paese.

