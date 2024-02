Sanremo 2024: Mengoni e Mahmood, ipotesi flirt scatenano l’euforia dei fan

Sanremo 2024: Inizia il Festival con Amadeus e Marco Mengoni

Il tanto atteso Sanremo 2024 è finalmente iniziato, portando con sé non solo la competizione musicale, ma anche una buona dose di trash e gossip. Per la quinta volta consecutiva, Amadeus è al timone di questa 74esima edizione, e per la prima serata ha scelto di essere affiancato da Marco Mengoni, il vincitore dell’anno scorso. Il cantante ha dimostrato di essere un ottimo conduttore, suscitando l’entusiasmo dei fan che si sono chiesti: “C’è qualcosa che Marco non sa fare?”. Ma ciò che ha alimentato maggiormente l’entusiasmo del pubblico sono state le occhiate scambiate tra Mengoni e Mahmood, tanto che i fan hanno già iniziato a fantasticare su un possibile flirt.

Marco Mengoni e Mahmood: Gossip in scena a Sanremo 2024

Già lo scorso anno si era parlato di una possibile storia d’amore tra Marco e Mahmood, che poi si è rivelata essere solo una voce infondata. Tuttavia, i due artisti sembrano avere un’attrazione reciproca. Durante la serata di ieri, si sono mostrati molto in sintonia: Marco è apparso visibilmente emozionato nel presentare il collega, e non sono mancati sguardi di intesa e pacche sulla spalla. Questi gesti hanno alimentato le speculazioni sul possibile ritorno di fiamma tra i due.

Marco Mengoni e Mahmood: Il pubblico si infiamma sui social

Come ogni anno, il Festival di Sanremo ha generato un grande interesse sui social. Gli spettatori si sono divertiti a commentare l’evento su X, e naturalmente non sono mancati i commenti sul presunto flirt tra Marco e Mahmood. Alcuni hanno scritto: “La loro tensione sessuale è palpabile. Santo cielo!”. E ancora: “Marco non sapeva dove mettere quella mano, e Mahmood non sapeva come nascondere il suo sorriso. Scommetto che da molto meno sono nate coppie”. Insomma, sembra che il pubblico abbia già scelto per chi tifare!

Non ci resta che seguire gli sviluppi del Festival e vedere se tra Marco Mengoni e Mahmood nascerà qualcosa di più di una semplice amicizia.

