Sanremo 2024: Nek e Francesco Renga protagonisti del festival musicale rivoluzionario

Francesco Renga e Nek: La colazione con la stampa al Festival di Sanremo 2024

Un’atmosfera vivace e informale accoglie i giornalisti al Festival di Sanremo 2024. Nel pieno della movida sanremese, i cantanti Francesco Renga e Nek hanno deciso di incontrare la stampa offrendo loro la colazione in un bar. Un’idea originale che permette di ottimizzare i tempi stretti del festival e di creare un’atmosfera rilassata. “Io ho imparato stamattina, Filippo è più bravo”, scherza Renga. “Noi ce la mettiamo sempre tutta, speriamo che arrivi. Anche noi dobbiamo essere pronti al piano B. Potrebbe essere un bel locale, Pazza di te”, scherzano i due artisti.

Entrambi i cantanti sembrano vivere il festival con grande leggerezza. Renga ha già vinto il Festival di Sanremo nel 2005 con il brano “Angelo”, mentre Nek è arrivato molto vicino alla vittoria in più di un’occasione. “Ho sfiorato la vittoria per un soffio, è un rimpianto ma non mi toglie il sonno”, sorride Filippo ‘Nek’ Neviani. L’obiettivo principale per entrambi è regalare emozioni al pubblico e rendere felici i fan. “L’abbiamo pensata come dedicata al nostro pubblico”, affermano. Questo spirito positivo nasce anche dagli anni difficili appena trascorsi. Nek racconta come il lockdown lo abbia bloccato mentalmente, ma grazie alle attività svolte nella sua casa di campagna, ha ritrovato la sua ispirazione. Renga, invece, scherza sul fatto di aver usato l’alcol per superare quel periodo difficile.

I due artisti affrontano il palco del Festival di Sanremo a fianco di tanti giovani di diverse generazioni. “E’ cambiato il campo da gioco”, spiegano. “La nostra generazione gioca in un campionato diverso. Sono generazioni differenti”. Il brano in gara, “Pazza di te”, sembra essere uno dei più rappresentativi del festival quest’anno. La canzone racconta di un amore maturo e ha uno spirito che richiama gli anni Sessanta. “Questa canzone è un manifesto, ha lo spirito anni Sessanta e probabilmente è una mosca bianca nel panorama di questo festival, anche se non abbiamo ancora sentito nulla delle altre. Ha questo tipo di magia, la tematica di un amore maturo che piega le ginocchia del cuore, come diceva Shakespeare”, affermano i due artisti.

La collaborazione tra Renga e Nek sembra essere molto solida e amichevole. “Siamo più liberi nelle responsabilità, nell’affrontare il palco, tutta l’emozione che gira intorno al festival”, spiegano. I due artisti trascorrono molto tempo insieme anche al di fuori del palco, alimentando così il loro rapporto di amicizia. “Condividiamo anche il tempo libero, io faccio sport lui si chiude in camera”, scherza Nek. Fantasanremo? “Ci stiamo attrezzando, ci stanno ancora spiegando cosa sia”, dicono con autoironia. Riguardo al futuro, Nek annuncia che questa sarà la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, ma entrambi gli artisti hanno già in programma nuovi appuntamenti live nei teatri a settembre e nuove date estive per il loro tour.

In conclusione, Francesco Renga e Nek portano freschezza e allegria al Festival di Sanremo 2024. Con la loro musica e la loro amicizia, riescono a coinvolgere il pubblico e a regalare emozioni uniche. Nonostante le diverse generazioni presenti sul palco, i due artisti dimostrano di essere ancora in grado di giocare nel “campionato” della musica italiana.

