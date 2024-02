Sanremo 2024: Ordine di uscita cantanti prima serata e scaletta

Festival Sanremo 2024: la scaletta della prima serata

Il conto alla rovescia per la prima serata del Festival di Sanremo 2024 è iniziato e finalmente è stata svelata la tanto attesa scaletta. Questa sera, sul palco dell’Ariston, si esibiranno i 30 cantanti in gara, ognuno con la propria canzone. Ecco l’ordine di uscita:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi & Poveri

Emma

Nek & Renga

Mr. Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rosa Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Amadeus, il conduttore del Festival, ha commentato l’ordine di uscita affermando: “Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria”. Inoltre, ha sottolineato che gli ultimi cantanti della prima serata saranno tra i primi nelle serate successive.

Amadeus: “La musica è la priorità del festival”

In una conferenza stampa, Amadeus ha parlato dell’importanza della musica nel Festival di Sanremo. Ha dichiarato: “La musica è per me la priorità del festival. Io parto dalle canzoni che siano attuali, perché per ringiovanire una rete come Rai1 devi rivolgerti ai giovani, devi parlare il loro linguaggio, sapere cosa piace a loro”. Il conduttore ha anche fatto riferimento al successo del Primafestival, che ha già ottenuto un record di ascolti, sottolineando che il linguaggio dei giovani non è disdegnato dai genitori e dai nonni.

Marco Mengoni: il primo co-conduttore del festival

Amadeus ha espresso la sua felicità per iniziare il festival con Marco Mengoni, definendolo una persona che ammira e un vero talento. Ha elogiato il cantante per la sua crescita artistica e ha sottolineato la sua simpatia e naturalezza. Mengoni non solo presenterà i brani e l’orchestra, ma consegnerà anche i fiori ai suoi colleghi. Amadeus ha concluso dicendo: “Mi piace anche questo fatto della musica che è dentro la musica, Paola e Chiara al Primafestival, Mengoni che inizia il festival di Sanremo”.

Il Festival di Sanremo 2024 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con una scaletta che promette di regalare grandi performance e momenti indimenticabili. Non resta che attendere la prima serata e lasciarsi coinvolgere dalla magia della musica italiana.

