Sanremo 2024: Pagelle 2a serata – Travolta deluso (2), Allevi emoziona (10)

Festival di Sanremo 2024: La seconda serata con Amadeus e le pagelle delle esibizioni

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha presentato gli artisti in gara con una trovata geniale: farli accompagnare sul palco dai loro colleghi. Questo ha spezzato la monotonia della serata, che ha visto anche l’epico fallimento della gag con John Travolta. Ma il momento più emozionante è stato quello con Giovanni Allevi, che ha dato a tutti una lezione di umanità. Giorgia è stata meravigliosa nelle sue esibizioni e come co-conduttrice. Tuttavia, i suoi look non sono stati all’altezza. Amadeus, a suo agio sul palco, ha vacillato solo quando si è reso conto dell’enorme errore commesso con il super ospite internazionale.

Le pagelle delle esibizioni dei cantanti-presentatori

Tra i cantanti-presentatori, Diodato ha dimostrato grande professionalità e ha anche sostenuto Dargen. I La Sad hanno cambiato look e Sangiovanni ha duettato con Loredana Bertè. I Negramaro hanno augurato a Clara di volare in alto, come hanno fatto loro. Ma vediamo i momenti salienti della serata e le pagelle delle esibizioni.

Fred De Palma: la canzone non ha un gran mordente. Voto: 5

Renga e Nek: il pezzo migliora al secondo ascolto, ma o li ami o li odi. Voto: 5.5

Alfa: un mix tra The Lumineers e One Republic, canticchiabile quanto basta. Voto: 7

Dargen D’Amico: testo geniale e performance convincente. Voto: 9

Il Volo: impeccabili nell’esibizione, ma fatica a piacere. Voto: 6.5

Gazzelle: il pezzo ha potenziale, ma ha bisogno di altri ascolti. Voto: 6.5

Giovanni Allevi: Un esempio di passione e umanità

Giovanni Allevi ha emozionato tutti con le sue parole tremolanti ma incisive, i suoi occhi lucidi e la felicità con cui ha raccontato i momenti più difficili della sua vita. Ha dimostrato come la passione possa restituire la luce anche negli attimi più bui. Una delle sue frasi più significative è stata: “Quando tutto crolla e rimane solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo”. Un voto? Senza dubbio, 10 e oltre.

Le esibizioni degli altri artisti e la classifica della seconda serata

Emma ha convinto con la sua performance, Mahmood ha sfoggiato un look elegante e confermato la sua bravura. BigMama ha avuto qualche imprecisione ma ha portato un messaggio importante. Il momento con John Travolta è stato una punizione divina, ma Amadeus e Fiorello hanno ammesso di aver fatto una delle gag peggiori della televisione italiana. The Kolors hanno confermato il successo del loro pezzo. Geolier ha diviso il pubblico, mentre Loredana Bertè ha dimostrato coraggio e divertimento. Annalisa ha confermato il suo talento di performer, ma la canzone sembra una scelta comoda. Irama ha mostrato impegno nell’interpretazione. Clara ha iniziato in sordina ma ha dimostrato grinta e sicurezza. Leo Gassman ha imitato Franco Califano. Ecco la classifica della seconda serata:

Geolier – I p’ me, tu p’ te Irama – Tu no Annalisa – Sinceramente Loredana Bertè – Pazza Mahmood – Tuta Gold

E con questo, è finalmente arrivato il momento di andare a dormire. Ci ritroviamo domani per la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ciao!

