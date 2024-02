Sanremo 2024: Pagelle look serata cover – La Sad delusa (3), Cuccarini stile di tendenza (8)

Sanremo 2024: La serata cover con Lorella Cuccarini e Aitana

La serata cover è finalmente arrivata a Sanremo 2024, portando con sé grandi sorprese e momenti indimenticabili. Tra gli ospiti speciali, spiccano il ritorno di Lorella Cuccarini e l’esibizione di Aitana, che ha attirato l’attenzione di tutti con un abito firmato Versace, al suo fianco c’è Sangiovanni.

Lorella Cuccarini: Un omaggio alla moda italiana

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, ha stupito tutti con la sua scelta di abbigliamento, ma è stata Lorella Cuccarini a rubare la scena con i suoi quattro cambi d’abito, ognuno dedicato a una casa di moda italiana. Dal primo abito Dolce e Gabbana, che si è guadagnato un posto tra i migliori del Festival, fino a Ferrè, Versace e Roberto Cavalli con l’abito stellato. Lorella Cuccarini ha portato la storia della moda italiana sul palco, dimostrando una volta di più il suo talento e la sua versatilità.

Aitana e Sangiovanni: Stile e personalità

Aitana ha scelto di indossare un abito Versace che avevamo già visto in passerella solo pochi mesi fa. La cantante spagnola ha dimostrato di avere uno stile unico e di saperlo indossare con eleganza. Sangiovanni, d’altra parte, ha mantenuto il suo stile con le sue tute chic, anche se questa volta ha ottenuto un voto leggermente più basso. I Bnkr44 hanno invece conquistato il pubblico con i loro abiti bon ton, che si distinguono per la scala cromatica non banale e i tagli contemporanei.

I migliori look maschili e femminili della serata

Tra i migliori look maschili della serata, spicca quello di Alessandro, che ha abbandonato le camicie di seta aperte sul petto per un top nero trasparente con ricami di paillettes e brillantini. Il podio degli uomini meglio vestiti non sembra così lontano per lui. Angela dei Ricchi e Poveri è stata una vera eroina anche in termini di look, con il suo solito pantalone e casacca che non stancano mai. Il total black è stato abbinato con Angelo, ma gli occhi erano tutti puntati su di lei e le sue piume. Paola e Chiara, le gemelle ritrovate della musica italiana, hanno ottenuto un voto discreto.

Infine, non possiamo dimenticare Ghali, che ha conquistato tutti con i suoi look, dall’azzurro dell’esordio in Loewe, al look ispirato a Michael Jackson firmato Casablanca, fino al total black della quarta serata. Il suo stile unico e la sua personalità hanno ottenuto un voto alto, ma aspettiamo la finalissima per vedere se riuscirà a ottenere il massimo punteggio.

Queste sono solo alcune delle performance e dei look che hanno caratterizzato la serata cover a Sanremo 2024. Ogni artista ha portato il proprio stile e la propria personalità sul palco dell’Ariston, regalando al pubblico momenti indimenticabili. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima serata del Festival.

