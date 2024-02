Sanremo 2024: Pagelle look terza serata - Annalisa brilla con un 8, Clara delude come supplente con un 4 - avvisatore.it

Sanremo 2024: Nuovi look e conferme durante la terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, i look dei partecipanti hanno continuato a stupire e a confermare le aspettative. Tuttavia, c’è stato anche uno scivolone che ha deluso: quello di Clara. Dopo un esordio promettente, la cantante ha mostrato un leggero peggioramento nei suoi abiti, culminando con un look da supplente di italiano, occhiali compresi. Speriamo che riservi il meglio per le prossime serate. Voto: 4.

Annalisa e Fiorella Mannoia: eleganza e semplicità

Annalisa ha finalmente abbandonato il suo stile eccentrico e ha optato per un look chic e raffinato. Il miniabito con autoreggenti velate è stato abbinato a una camicia bianca e guanti neri sottilissimi. Un look impeccabile che merita un voto di 8 1/2. Fiorella Mannoia, invece, ha scelto un abito in velluto nero semplice ma elegante. Voto: 7-.

Teresa Mannino e il Tre: un crescendo di stile

Teresa Mannino ha iniziato la serata con un pigiama trasparente e piumato, che ha suscitato qualche perplessità. Tuttavia, la sua personalità ha reso il look accettabile. Successivamente, ha indossato un abito aderente e trasparente che le donava molto. Voto: 7 1/2. Il Tre ha optato per un look rock e sensuale, con i capelli leccati all’indietro e un completo disegnato da Tiny Idol e Laneus. Loredana Bertè, invece, ha confermato il suo stile con un abito che metteva in evidenza le gambe e una borsetta.

