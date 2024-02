Sanremo 2024: Pagelle look terza serata – Valutazioni dettagliate delle performance vestiario

Sanremo 2024: I look degli artisti della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 è stata caratterizzata da look audaci e originali. I cantanti hanno scelto il colore nero come tema comune, ma con dettagli che brillavano.

Il Tre: Romantico e senza fronzoli

Il Tre ha aperto la serata indossando un completo nero con una giacca cropped e mostrando i suoi tatuaggi sul petto. I suoi capelli platino acconciati con gel aggiungevano un tocco di stile. Ha sorpreso tutti quando ha portato un mazzo di fiori alla sua madre, dicendole: “Sei bella come il sole“. Il suo look romantico e senza fronzoli ha ricevuto un voto di 7.

Loredana Bertè: Sobria ma di classe

Loredana Bertè ha scelto un look bon chic bon genre, indossando un abito nero su misura di Valentino creato da Pierpaolo Piccioli. Il suo outfit era composto da un little black dress, una camicia bianca e stivaletti con tacco a spillo. Il padrone di casa, Amadeus, ha indossato una giacca dorata con dettagli neri, creando un effetto Ferrero Rocher. Loredana Bertè ha ricevuto un voto di 6 per la sua sobrietà e classe.

Altri look memorabili

Alfa ha scelto la solita maglia nera con un cuoricino giallo stampato sul petto, mentre il suo collega Maninni ha indossato una camicia decorata con petali e pantaloni a vita alta con una fascia. Bnkr44 ha optato per uno stile texano con giacche patchwork, stampe cowboy e stivali texani. Fred De Palma ha presentato gli artisti indossando pantaloni neri e una camicia bianca con due fasce lunghe che spuntavano sotto la giacca. I Santi Francesi hanno scelto uno stile flaneur e poeta maledetto, indossando smoking destrutturati e camicie con maniche a sbuffo. Clara, che ha presentato i Santi Francesi, ha indossato un abito lungo con drappeggio, ma gli occhiali da vista che ha indossato hanno rovinato il suo look.

Teresa Mannino: Divertente e intelligente

Teresa Mannino, la comica siciliana, ha affrontato il palco con il suo solito stile divertente e intelligente. Ha indossato pantaloni a zampa di elefante e una camicia in seta con maniche arricchite di piume, creando un look bianco e argento. Il suo outfit è stato realizzato da Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Teresa Mannino ha ricevuto un voto di 7 per il suo look incantevole. Durante la serata, ha cambiato diversi abiti, tra cui un completo verde animalier e una versione rosa del primo abito, entrambi ruggenti e impeccabili.

Altri look da menzionare

Il trio de Il Volo ha deluso con le loro giacche di velluto che sembravano un po’ troppo mature. Mr. Rain ha scelto un abito di raso fumo di Londra e una maglia scintillante con tagli e abbottonatura laterali. Eros Ramazzotti ha scelto un look nero firmato Giorgio Armani, ma è sembrato poco incisivo. Rose Villain ha stupito con una bodysuit monospalla e un lungo drappeggio di Balenciaga, mentre Gazzelle ha sfoggiato capelli effetto bagnato. Paola e Chiara

