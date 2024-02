Sanremo 2024: Partenza record e Amadeus elogia la musica

Amadeus commenta l’inaugurazione del 74° Festival di Sanremo

Il presentatore Amadeus ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione del 74° Festival di Sanremo, che ha registrato ascolti record. Ha ringraziato tutti i cantanti in gara, in particolare Marco Mengoni, che ha definito “bravissimo”. Amadeus ha anche espresso la sua gratitudine verso amici e persone che stima, come suo fratello Ciuri e Rosario Fiorello. Ha descritto la serata come una festa incredibile, con la gente che ha continuato a festeggiare fuori dall’Ariston fino alle prime ore del mattino.

Amadeus parla del suo rapporto con la Rai

Amadeus ha dichiarato di essere molto felice di partecipare al Festival di Sanremo per il quinto anno consecutivo, definendolo un grande onore. Tuttavia, ha anche affermato che sente il bisogno di fermarsi e pensare ad altre cose, nel caso in cui un giorno ci fosse la possibilità di trovare nuove idee. Ha sottolineato che la Rai sarebbe in grado di trovare un nuovo presentatore di grande talento, ma ha anche specificato che non è necessario che bussino alla sua porta, poiché ha un ottimo rapporto con i vertici della Rai.

Giorgia torna sul palco dell’Ariston

La cantante Giorgia ha parlato della sua emozione nel tornare sul palco dell’Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo. Ha affermato che non importa quante volte si partecipi al Festival, l’emozione e il senso di responsabilità sono sempre presenti. Ha ricordato che la sua storia è iniziata proprio su quel palco e ha definito la sua partecipazione dell’anno scorso come un momento significativo. Ha concluso dicendo che userà spesso la parola “emozione” per descrivere la sua esperienza al Festival di Sanremo.

In conclusione, l’inaugurazione del 74° Festival di Sanremo è stata un grande successo, con Amadeus che ha elogiato i cantanti in gara e ha espresso la sua gratitudine verso amici e persone che stima. Ha anche parlato del suo rapporto con la Rai e della possibilità di trovare nuove idee per il futuro. Giorgia, invece, ha condiviso la sua emozione nel tornare sul palco dell’Ariston e ha sottolineato l’importanza e il significato del Festival di Sanremo nella sua carriera.

