Sanremo 2024: Polemica Geolier, caos per foto cancellata

Geolier a Sanremo 2024: polemiche e attese

Geolier, il talentuoso cantante partenopeo, è uno dei nomi più attesi al Festival di Sanremo 2024. Dopo un anno di successi e dominio delle classifiche musicali italiane, il suo debutto sul palco dell’Ariston promette di essere eccezionale. Ma non è solo la sua performance ad alimentare le polemiche.

L’arrivo di Geolier a Sanremo e la polemica sull’aereo privato

Geolier è arrivato ieri a Sanremo a bordo di un jet privato, annunciando l’evento con una foto pubblicata sui social. Tuttavia, questa scelta ha scatenato una serie di polemiche, poiché il cantante ha optato per un volo privato per una tratta così breve, invece di considerare opzioni più sostenibili. Non appena si è reso conto del polverone sollevato, Geolier ha prontamente rimosso il post. Purtroppo, però, la notizia era già stata catturata da Selvaggia Lucarelli, che non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto sul suo profilo Twitter, criticando la scelta del cantante.

Geolier a Sanremo con l’aereo privato. Poi cancella. – Selvaggia Lucarelli

La polemica sul napoletano sgrammaticato

Ma non è solo la questione dell’aereo privato a suscitare polemiche attorno a Geolier. Il testo della sua canzone presentata al Festival, intitolata “I p’ me, tu p’ te”, ha scatenato l’indignazione dei puristi della lingua napoletana. Secondo loro, il testo contiene presunti errori grammaticali. Uno dei principali critici è lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che ha espresso la sua insoddisfazione su Facebook, sottolineando l’importanza di rispettare la lingua partenopea.

“Il napoletano è una lingua, ha una sua scrittura e questa ha diritto al rispetto.” – Maurizio De Giovanni

La critica di De Giovanni ha dato il via a un dibattito più ampio sulla preservazione e la corretta rappresentazione della lingua napoletana, coinvolgendo la comunità linguistica in una discussione appassionata e sentita.

