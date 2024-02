Sanremo 2024: Profilo di Fred De Palma, il talentuoso artista italiano

Fred De Palma: l’artista che apre la seconda serata di Sanremo 2024

Con il brano “Il cielo non ci vuole”, Fred De Palma è l’artista che inaugura la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Federico Palana, conosciuto come Fred De Palma, è un cantante italiano di 34 anni originario della provincia di Cuneo. Con una serie di successi sia in Italia che all’estero, il cantante vanta dischi di platino e collaborazioni internazionali.

Il percorso artistico di Fred De Palma

Fred De Palma ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica nel 2008, quando ha incontrato la cultura hip-hop e ha mostrato una grande abilità nel freestyle. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto ben 28 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2012, intitolato “F.D.P.”, seguito da “BoyFred” nel 2015, “Hanglover” nel 2017, “Uebe” nel 2019 e “PLC tape1” nel 2022. Quest’ultimo album è nato dalla volontà di Fred De Palma di rappresentare il reggaeton in Italia senza dimenticare le sue radici nel rap.

Successi e collaborazioni internazionali

Fred De Palma è considerato il re del reggaeton italiano e vanta una serie di brani di successo sia in Italia che all’estero. Ha collaborato con numerosi artisti internazionali, tra cui Ana Mena nelle hit “D’estate non vale” e “Una volta ancora”, entrambe certificate 7 volte platino in Italia e 5 volte platino in Spagna. Ha anche collaborato con Anitta in “Paloma” e “Un Altro Ballo”, entrambe certificate rispettivamente triplo platino e doppio platino. Altre collaborazioni importanti includono quelle con Justin Quiles in “Romance” e altri brani.

Con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Fred De Palma ha raggiunto una grande popolarità anche a livello internazionale. Le sue collaborazioni con artisti come Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena gli hanno garantito un posto di rilievo nel mercato latino, posizionandosi tra i pochi artisti italiani ad avere successo all’estero.

Nuovi progetti e successi recenti

Nell’estate del 2022, Fred De Palma ha pubblicato il singolo “EXTASI”, che ha ottenuto la certificazione di triplo platino. Ha inoltre intrapreso un tour con oltre 40 date, che si è concluso con due concerti evento a Milano e Roma nel mese di settembre. Nel brano “Adrenalina”, pubblicato successivamente, Fred De Palma si è mostrato in modo intimo e personale, raccontando le ombre della sua carriera e affrontando i suoi demoni come il gioco, le donne e il denaro. Nell’estate del 2023, ha pubblicato il singolo “Melodia Criminal” in collaborazione con Ana Mena, prodotto da Takagi e Ketra.

Fred De Palma continua a conquistare il pubblico con la sua musica e le sue performance coinvolgenti. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 è un ulteriore traguardo nella sua carriera, confermando il suo status di artista di successo sia in Italia che all’estero.

