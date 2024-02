Sanremo 2024: Resoconto seconda serata e top 5 dei momenti salienti

Sanremo 2024: Emozioni e sorprese nella seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus e Giorgia, ha regalato momenti indimenticabili al pubblico presente all’Ariston. Quindici cantanti si sono esibiti su trenta, e la classifica parziale ha visto Geolier al primo posto. Tuttavia, l’annuncio del quarto posto di Loredana Bertè ha suscitato fischi da parte del pubblico in sala, che l’aveva applaudita calorosamente durante e dopo la sua esibizione.

Momenti clou della serata

La serata è stata aperta da Ruggiero Del Vecchio, noto come il “nonno” di “Viva Rai2”, che ha dato il benvenuto al 74° Festival della canzone italiana. Fred De Palma è stato il primo a salire sul palco, presentato da Ghali, che ha scherzosamente affermato di aver dimenticato il microfono, facendo riferimento al gelato.

Un momento emozionante è stato quando Giorgia ha festeggiato il “compleanno” di “E Poi” spegnendo una candela sul palco. La cantante ha poi eseguito il brano con cui ha debuttato a Sanremo nel 1994, ricevendo una standing ovation dalla platea. Durante la sua esibizione, Giorgia ha ricordato la sua prima volta a Sanremo e ha salutato il conduttore di allora, Pippo Baudo.

Un momento di grande valore umanitario è stato il dialogo tra Diodato e Dargen D’Amico sul palco. Diodato ha elogiato il messaggio sociale del brano di Dargen, “Onda Alta”, e ha espresso il suo accordo con le parole dell’artista sull’appello per il cessate il fuoco a Gaza. Dargen ha sottolineato di non voler essere politico, ma di essere guidato dall’amore e dalla volontà di concentrarsi sulle cose che abbiamo in comune.

Giovanni Allevi è stato accolto da un caloroso applauso quando è salito sul palco dell’Ariston. Il Maestro ha parlato dei suoi giorni difficili durante la malattia, ringraziando i medici e portando virtualmente i piccoli pazienti oncologici con lui sul palco. Allevi ha poi suonato al pianoforte per la prima volta in pubblico dopo due anni, regalando al Festival una performance emozionante.

Durante il suo secondo ingresso all’Ariston, Giorgia ha raccontato un aneddoto inedito, rivelando di aver rifiutato di cantare ad un concerto tributo a Michael Jackson e di aver detto no a un duetto con Michael Bublé. John Travolta è stato un ospite internazionale molto atteso, che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico con una lezione di ballo sulle sue mosse più celebri.

Un messaggio contro il femminicidio

La serata ha anche affrontato il tema del femminicidio, con i ragazzi della serie “Mare Fuori” che hanno letto un testo di Matteo Bussola sulle “nuove parole dell’amore”. Le parole come ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto e no sono state recitate dagli attori accompagnate da testi significativi. Amadeus ha sottolineato che il cambiamento dipenderà solo da noi e ha invitato il pubblico a non dimenticarlo mai.

La classifica parziale e la reazione del pubblico

Al termine delle esibizioni, è stata annunciata la classifica parziale, determinata dalla giuria delle radio e dal televoto. Geolier si è classificato al primo posto, seguito da Irama al secondo posto, Annalisa al terzo posto, Loredana Bertè al quarto posto e Mahmood al quinto posto. L’annuncio del quarto posto di Loredana Bertè ha suscitato fischi da parte del pubblico in sala. Tuttavia, il primo posto di Geolier ha entusiasmato in particolare il figlio di Amadeus, Josè, che si trovava in prima fila e ha esultato per la sua vittoria.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato emozioni e sorprese al pubblico, con esibizioni indimenticabili e momenti di grande valore umanitario. La classifica parziale ha suscitato reazioni contrastanti, ma il Festival continua a tenere tutti con il fiato sospeso per scoprire il vincitore finale.

