Sanremo 2024: Russell Crowe ed Eros Ramazzotti ospiti, cantanti in gara

Sanremo 2024: Teresa Mannino co-conduttrice della terza serata

La terza serata di Sanremo 2024 si avvicina e oggi, giovedì 8 febbraio, l’attrice e comica siciliana Teresa Mannino sarà al fianco di Amadeus come co-conduttrice dell’Ariston. Quindici cantanti si esibiranno stasera, ognuno presentato da un collega che si è già esibito nella seconda serata. La classifica sarà determinata dal televoto e dalla giuria delle radio.

Mannino si è detta entusiasta di questa esperienza: “Questo palco è il sogno di ogni artista, ci avevo pensato in passato ma poi avevo accantonato l’idea e sono felicissima che Amadeus mi abbia chiamata. Mi sto divertendo molto”, ha dichiarato. Sull’esibizione di stasera, la comica siciliana non ha rivelato nulla, ma ha sottolineato la sua libertà sul palco: “Non vedo l’ora di essere su quel palco, perché la cosa meravigliosa è che è in diretta quindi posso fare quello che mi pare. Mi diverte il fatto di essere molto libera”.

La scaletta della terza serata

La serata vedrà l’esibizione di quindici cantanti, ognuno presentato da un collega. Ecco l’ordine di esibizione:

– Il Tre, presentato da Loredana Bertè

Maninni, presentato da Alfa

BNKR44, presentati da Fred De Palma

Santi Francesi, presentati da Clara

Mr Rain, presentato da Il Volo

Rose Villain, presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso, presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri, presentati da Big Mama

Angelina Mango, presentata da Irama

Diodato, presentato da The Kolors

Negramaro, presentati da Emma

Fiorella Mannoia, presentata da Annalisa

Sangiovanni, presentato da Renga e Nek

La Sad, presentati da Geolier

Gli ospiti della terza serata

La terza serata di Sanremo 2024 vedrà la partecipazione dell’attore premio Oscar Russell Crowe come ospite. Crowe ha annunciato la sua presenza al festival in un video, in cui ha dichiarato: “Sono felicissimo dell’invito al festival di Sanremo e non vedo l’ora di raggiungervi. Non vedo l’ora di venire in Italia perché ho scoperto di essere anche di origini italiane, precisamente di Ascoli Piceno. Ciò che mi connette all’Italia, ora lo so per certo, è un legame di sangue. A presto, ciao Amadeus, ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno!”. Crowe aveva già partecipato al festival nel 2001, durante la conduzione di Raffaella Carrà, dopo il successo del film ‘Il gladiatore’.

Inoltre, sul palco dell’Ariston si esibiranno anche Eros Ramazzotti, che interpreterà ‘Terra promessa’ 40 anni dopo la vittoria del brano a Sanremo, Gianni Morandi, Edoardo Leo, Sabrina Ferilli, Paolo Jannacci e Stefano Massini.

La terza serata sarà aperta dal coro dell’Arena di Verona, che eseguirà il “Va pensiero”.

