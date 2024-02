Sanremo 2024: Sangiovanni apre la serata cover con una scaletta imperdibile

Sanremo 2024: La quarta serata dedicata alle cover

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 sarà, come da tradizione, dedicata alle cover. Ogni artista avrà un ospite sul palco, ad eccezione di Renga e Nek. Saranno presenti più di 80 artisti all’Ariston. A votare saranno tutte e tre le componenti di voto: sala stampa, giuria delle radio e televoto. Alla fine della serata verrà decretato il vincitore della competizione specifica tra le cover. Le canzoni portate dagli artisti sono variegate e non hanno alcun vincolo imposto da Amadeus in termini di range temporale o provenienza.

L’ordine di uscita dei cantanti nella quarta serata

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024:

Sangiovanni con Aitana

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia

Rose Villain con Gianna Nannini

Gazzelle con Fulminacci

The Kolors con Umberto Tozzi

Alfa con Roberto Vecchioni

Bnkr44 con Pino D’Angiò

Irama con Riccardo Cocciante

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani

Santi Francesi con Skin

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara

Ghali con Ratchopper

Clara con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

Loredana Bertè con Venerus

Geolier con Ghe, Luchè e Gigi d’Alessio

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

Alessandra Amoroso con i Boomdabash

Dargen d’Amico con Babel Nova Orchestra

Mahmood con i Tenores di Bitti

Mr Rain con i Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane

Emma con Bresh

Il Volo con Stef Burns

Diodato con Jack Savoretti

La Sad con Donatella Rettore

Il Tre con Fabrizio Moro

BigMama con Gaia, la Nina e Sissi

Maninni con Ermal Meta

Fred De Palma con gli Eiffel 65

Renga e Nek

