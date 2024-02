Sanremo 2024: scopri Il Tre, il rapper debuttante al Festival

Guido Senia, la nuova stella del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è sempre stato un trampolino di lancio per nuovi talenti musicali, e quest’anno non fa eccezione. Tra gli artisti emergenti che hanno catturato l’attenzione del pubblico c’è Guido Senia, meglio conosciuto come Il Tre. A soli ventisei anni, ha già conquistato il cuore di molti con la sua musica innovativa e la sua personalità unica. Ciò che lo distingue dagli altri è il fatto che non ha mai partecipato a talent show come X-Factor o Amici. Come ha sottolineato lui stesso, “io costruisco la mia carriera da solo”. Nonostante ciò, è diventato una vera e propria star dei social media, con le sue canzoni che sono diventate molto popolari sulla piattaforma TikTok. Ad esempio, il suo singolo “Te lo prometto” è stato un vero e proprio trend per mesi.

Guido Senia, il rapper di Santa Maria delle Mole

Guido Senia, noto come Il Tre, si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. Contrariamente agli stereotipi associati alla musica rap, Guido proviene da Santa Maria delle Mole, un tranquillo e pittoresco paese situato nel cuore dei Castelli Romani. Le sue radici familiari sono al centro della sua ispirazione. Cresciuto in un ambiente di amore e sostegno, ha ricevuto una solida base da parte dei suoi genitori, che gli hanno permesso di costruire la sua carriera. Il suo nome d’arte, Il Tre, non è casuale: rappresenta la sua data di nascita e richiama il legame speciale che ha con la sua famiglia.

Il Tre, un rapper autentico e talentuoso

Ciò che contraddistingue Il Tre è la sua dualità: un aspetto duro e un cuore tenero. Questa combinazione di talento musicale e autenticità lo ha reso una delle promesse più brillanti dell’hip hop italiano. A differenza di molti altri rapper, la sua musica non parla di violenza, ma esprime le fragilità e la forza della famiglia. Come ha affermato lui stesso, “Voglio mirare dentro le persone che mi seguono. Cercare di far sì che il disco e la musica vengano capiti. Non vorrei mai che venisse preso come un prodotto di plastica”. La sua carriera è stata caratterizzata da un rapido successo. Ha debuttato nel 2015 con il mixtape Cataclisma su YouTube, seguito nel 2016 dal Cracovia Mixtape, che gli ha fatto guadagnare notorietà nella scena rap. Nel 2019, ha firmato un contratto discografico con la Warner Music Italy dopo aver attirato l’attenzione con il suo format YouTube Real Talk e il singolo Bella Guido. Il successo è arrivato nel 2020 con il singolo Te lo prometto, anticipando l’uscita del suo acclamato album Ali, che ha ottenuto la certificazione di disco di platino per le vendite. La sua carriera è in costante ascesa, dimostrando che con talento e impegno si può raggiungere la vetta della musica italiana.

