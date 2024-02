Sanremo 2024: Sinner rifiuta Amadeus, sostituto annunciato

Amadeus sostituisce Jannik Sinner a Sanremo 2024 con un’altra stella dello sport

La controversia tra Amadeus e Jannik Sinner continua a tenere banco: dopo l’invito pubblico del conduttore al tennista per partecipare al Festival di Sanremo 2024, Sinner ha rifiutato categoricamente durante una conferenza stampa, diventando oggetto di uno dei rifiuti più discussi degli ultimi tempi. La scelta di Sinner di non partecipare a Sanremo dopo l’invito ufficiale di Amadeus ha suscitato numerosi commenti, incluso quello di Anna Falchi. Tuttavia, Amadeus non si è lasciato abbattere e ha prontamente trovato un sostituto nello sport.

Federica Brignone prenderà il posto di Jannik Sinner a Sanremo 2024

Il nuovo ospite di Sanremo sarà Federica Brignone, atleta olimpica di sci alpino e rappresentante italiana alle Olimpiadi invernali di Cortina 2026. La sciatrice salirà sul palco durante la prima serata del Festival, e Amadeus ha ribadito più volte, anche durante una conferenza stampa, che l’invito è sempre aperto a tutti i tennisti che desiderano rappresentare il loro sport e l’Italia sul palco più famoso del Paese.

Chi è Federica Brignone?

Federica Brignone, nata nel 1990 a La Salle, è una sciatrice di successo che ha vinto tre medaglie olimpiche. È stata la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale e lo ha fatto in tre specialità diverse, anche se lo slalom gigante è la sua specialità principale.

