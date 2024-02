Sanremo 2024: Teresa Mannino sorprende con uno spettacolo sulle scale

Teresa Mannino apre la terza serata di Sanremo 2024 con uno show indimenticabile

La comica Teresa Mannino ha dato il via alla terza serata di Sanremo 2024 con un ingresso spettacolare. La sua esibizione è iniziata con un piccolo contrattempo causato dalle scale: “Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti ma io non scendo, perché queste scale sono diverse da tutte le altre, con il pavimento a specchio: hai messo pure la cera?”, ha scherzato con il conduttore Amadeus. La platea dell’Ariston ha riso alle sue battute mentre la comica ha continuato a prendere in giro le scale: “Queste non servono a niente, solo a terrorizzare, qui dietro c’è gente che prega, si affida alla Madonna. Poi il bello è che lui (Amadeus, ndr.) ti dice: è il momento più bello, quando ci sono 10 milioni di italiani che ci guardano. Tu dovevi fare lo psicologo!”.

Dopo un po’ di esitazione, Teresa ha deciso di scendere dal palco solo se il pubblico di Sanremo lo avesse richiesto. “Ma mica così, mica è una riunione di condominio, dovete gridare: Te-re-sa Te-re-sa”, ha chiesto al pubblico. E così è stato, il pubblico ha accontentato la comica che ha iniziato a scendere le scale un gradino alla volta, ritmando ogni passo con la musica scelta dal maestro Adriano Pennino. Una volta arrivata sul palco, Teresa ha ballato con Amadeus fino a un finale esilarante con un caschetto. “È dalle elementari che non faccio ginnastica”, ha commentato divertita.

Durante il suo intervento, Teresa ha scherzato sul fatto di essere al centro dell’attenzione di tutto il mondo e di tutta l’Italia che guarda Sanremo. “A Sanremo ci sono più nasi che fiori”, ha detto guardando la moglie di Amadeus, Giovanna, seduta in prima fila. La comica ha proposto di dare un bacio eschimese a Giovanna, prima di strusciare il naso contro quello di Amadeus.

Teresa ha poi ironizzato sui vestiti indossati dagli artisti in gara: “Io guardo sempre Sanremo per dire: che brutto quel vestito! Poi, se è bello, però le sta male”, ha detto facendo ridere la platea. Ha ringraziato il suo stilista, Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, senza fare nomi, ma sottolineando che è lo stilista di celebrità come Jennifer Lopez e Taylor Swift. “Questo vestito ce l’ha uguale Jennifer Lopez, ma lei ci va a fare la spesa. Se vado io dal macellaio così, mi spenna e mi mette nel banco frigo”, ha scherzato.

Verso la fine del suo intervento, il gruppo musicale Il Volo è entrato sul palco per presentare il brano “Mr Rain”. Teresa si è stesa sulle braccia dei tre artisti, creando un momento di grande divertimento e complicità.

