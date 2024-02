Sanremo 2024: Top e flop seconda serata con Giovanni Allevi e John Travolta

Sanremo 2024: Una serata di alti e bassi

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha regalato emozioni contrastanti all’Ariston, con 15 cantanti in gara. Come in ogni edizione, ci sono stati momenti di grande successo e altri meno brillanti, creando una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni.

Momenti Top

Uno dei momenti più toccanti della serata è stato il ritorno di Giovanni Allevi, dopo due anni di assenza a causa delle cure per il mieloma che lo ha colpito. Nonostante le difficoltà, il maestro ha dichiarato: “Ho perso molto ma non la speranza“. La sua performance è stata un vero trionfo dell’anima, dimostrando che i numeri non sono tutto ciò che conta.

Inoltre, il clima tra gli artisti sul palco dell’Ariston è stato molto positivo. Contrariamente alle aspettative di rivalità tra i Big, il festival di Amadeus ha creato un’atmosfera di collaborazione e amicizia tra i partecipanti. Questo potrebbe essere attribuito al fatto che il Sanremo è un evento di grande visibilità radiofonica, dove l’importante è partecipare e condividere la passione per la musica. Il picco di ascolti potrebbe superare quello glicemico.

Un altro momento degno di nota è stato il ritorno al passato, con l’anziano Ruggiero che ha incantato il pubblico con le sue interpretazioni di ‘Italodisco’ e ‘Mon Amour’. Nel frattempo, giovani artisti hanno trasformato l’Ariston in una balera, creando un mix di generazioni e stili musicali. Nonostante la mancanza di Christopher Lloyd come superospite, la presenza di John Travolta ha aggiunto un tocco di nostalgia e fascino.

Momenti Flop

Non tutto è stato perfetto durante la serata. La prima uscita di Giorgia, con un look audace composto da giacca frac, stivali cuissardes e shorts, ha avuto un grande impatto, soprattutto accompagnata dalla sua potente voce che ha intonato ‘E poi’. Tuttavia, la sua seconda apparizione con un abito che richiamava gli anni ’30 rischiava di sembrare un tendone da circo.

Un altro momento che ha suscitato polemiche è stato l’esibizione di Rosa Chemical, con cazzi volanti e musiciste seminude. La sua scelta di puntare sulla sessuofobia Made in Italy non è stata ben accolta da tutti, soprattutto considerando l’assenza di Fedez a sostenerla.

Infine, lo spot di Netflix che ha annunciato la prossima uscita dei titoli più attesi della primavera sulla piattaforma ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Nonostante l’investimento economico, il messaggio sembrava suggerire che molti spettatori avrebbero preferito guardare altro durante la settimana di Sanremo.

In conclusione, la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha offerto una miscela di emozioni contrastanti. Come sempre, ci sono stati momenti di grande successo e altri meno brillanti, creando una rassegna di alti e bassi. Nonostante tutto, il festival continua a essere un evento di grande importanza per la musica italiana, con artisti che si esibiscono con passione e dedizione.

