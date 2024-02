Sanremo 2024: Valutazioni dei look finali in corso - avvisatore.it

Ultimo appuntamento con Sanremo 2024: le valutazioni dei look dei protagonisti

La serata finale di Sanremo è sempre un’occasione per scoprire i look più sorprendenti, che non sempre sono positivi. Dopo una serie di abiti bianchi e completi neri, speriamo che gli artisti in gara abbiano riservato il meglio dei loro guardaroba per l’ultima serata del festival. In questa diretta, vi racconteremo i migliori e i peggiori look dei protagonisti dell’evento più atteso dell’anno in Italia. Fino ad ora, i look più interessanti sono stati curati da due famosi stylist internazionali: Ramona Tabita, che si occupa dell’immagine di Ghali, e Rebecca Baglini, che quest’anno ha lavorato con Ricchi e Poveri, Negramaro e Dargen D’Amico.

Valutazioni dei look della finale di Sanremo 2024: Renga e Nek scelgono la sicurezza

La prima esibizione della serata finale vede protagonisti Renga e Nek. Indossano completi scuri, camicie bianche e cravatte fantasia. Tuttavia, la fantasia si è persa per strada nel loro look. Voto: 6.

Il look di BigMama nella finale di Sanremo 2024

Marianna Mammone, conosciuta come BigMama, ha portato sul palco messaggi potenti di accettazione, riscatto e queer attraverso i suoi look. Per la finale, ha scelto un abito rosso fuoco con una gonna principesca. Tuttavia, spunta una gabbia, la famigerata crinolina, che simboleggia la condizione della donna. Voto: 8.

Gazzelle osa con la giacca

Il romanissimo Flavio ha mantenuto l’unico outfit che aspira all’eleganza per la finale. Apprezziamo lo sforzo, ma il cappuccio di quella felpa grida vendetta. Voto: 5.

