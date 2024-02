Sanremo 2025: Bonolis e Carlucci tra i candidati per il successore di Amadeus

Sanremo 2025: Possibili successori di Amadeus

La 74esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina alla sua conclusione, ma già si inizia a parlare dell’edizione successiva e di chi prenderà il posto di Amadeus come conduttore e direttore artistico. Secondo un’analisi di Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia, ci sono diverse soluzioni interne che potrebbero essere prese in considerazione.

Tra i nomi che circolano come possibili successori di Amadeus ci sono Carlo Conti, Antonella Clerici, Milly Carlucci e Alessandro Cattelan. Conti ha già condotto il Festival dal 2015 al 2017, Clerici ha presentato l’edizione del 2010 e Carlucci, nota per la conduzione di “Ballando con le Stelle”, ha l’esperienza necessaria per cimentarsi in questa sfida. Secondo Dagospia, Cattelan potrebbe essere una scelta interessante, nonostante la sua minore notorietà rispetto agli altri candidati.

Dagospia ha anche menzionato i nomi di Stefano De Martino e Paolo Bonolis come possibili conduttori di Sanremo 2025. Bonolis, in una recente intervista, ha rivelato che il suo contratto con Mediaset scadrà il prossimo giugno e sembra non essere intenzionato a rinnovarlo. Sebbene abbia annunciato di voler prendersi una pausa dalla televisione, non è escluso che possa tornare per condurre il Festival di Sanremo.

Oltre ai conduttori, ci sono anche alcune ipotesi che coinvolgono cantanti famosi. Si parla di una possibile coppia tra Laura Pausini e Paola Cortellesi, o addirittura di Gigi D’Alessio come conduttore. Tuttavia, Dagospia sottolinea che sarà fatto un tentativo formale per convincere Amadeus a condurre un sesto Festival. Al momento, queste sono solo indiscrezioni e bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per scoprire chi prenderà il posto di Amadeus a Sanremo 2025.

