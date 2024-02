Sanremo 2025: i favoriti per la conduzione, scopri chi è in pole position - avvisatore.it

Amadeus lascia il Festival di Sanremo: chi sarà il nuovo conduttore nel 2025?

Dopo cinque edizioni di grande successo, Amadeus ha annunciato il suo addio al Festival di Sanremo. La sua conduzione ha lasciato un segno indelebile nella storia del Festival, ma ora la Rai è già alla ricerca del suo sostituto per l’edizione del 2025. Con un’eredità così importante, la domanda è inevitabile: chi sarà il nuovo volto che guiderà la competizione canora?

I nomi più quotati per la conduzione di Sanremo 2025

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sono diverse voci che circolano in Rai riguardo alla possibile conduzione di Sanremo 2025. Tra queste, spicca il nome di Carlo Conti come una delle possibili soluzioni. Tuttavia, ci sono anche altre figure note che potrebbero prendere in considerazione questo ruolo. Tra queste, Milly Carlucci, celebre per il suo programma televisivo Ballando con le Stelle, e Antonella Clerici, che è molto quotata per tornare a condurre il Festival. Inoltre, il nome di Alessandro Cattelan continua a essere menzionato come una possibile sorpresa per Sanremo 2025.

Le quotazioni di Marco Liorni sarebbero in crescita grazie ai notevoli risultati ottenuti con L’Eredità. Un’altra opzione potrebbe essere Paolo Bonolis, già conduttore di due edizioni del Festival, che potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston. Un’idea intrigante potrebbe essere il duo Laura Pausini e Paola Cortellesi. Secondo Dagospia, ci sono anche altri nomi che circolano per la conduzione di Sanremo 2025, tra cui Stefano De Martino, un altro volto noto della Rai, Gigi D’Alessio, ospite a Sanremo 2024 nella serata dei duetti, e infine, Al Bano.

Cosa sta succedendo a FantaSanremo?

Mentre la Rai sta lavorando per trovare il nuovo conduttore di Sanremo 2025, c’è un’altra questione che sta tenendo banco: il futuro di FantaSanremo. Questo gioco online, che permette ai fan di creare la propria squadra di artisti e guadagnare punti in base alle performance durante il Festival, potrebbe essere a rischio. Secondo alcune voci, la Rai potrebbe decidere di non rinnovare il contratto con l’azienda che gestisce il gioco. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

In conclusione, il Festival di Sanremo si prepara a dire addio a Amadeus e a dare il benvenuto a un nuovo conduttore nel 2025. Molti sono i nomi che circolano come possibili candidati per questo ruolo prestigioso. Nel frattempo, i fan di FantaSanremo dovranno aspettare per scoprire se il gioco continuerà ad essere parte integrante dell’esperienza del Festival.

About The Author