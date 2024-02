Sanremo: allarme bomba a Villa Nobel, il cuoco racconta

Evacuazione a Villa Nobel a Sanremo per un sospetto allarme bomba

La serata a Villa Nobel, a Sanremo, è stata improvvisamente interrotta da un sospetto allarme bomba. Il cuoco della villa, [Nome Cognome], ha raccontato all’Adnkronos l’accaduto: “Io lavoro dentro la Villa, faccio il cuoco. Intorno alle 22 ci hanno chiesto di evacuare la sala, anche se con molta tranquillità. Siamo usciti e adesso stanno effettuando la bonifica, sapremo più tardi”.

L’evacuazione durante la cena

L’evacuazione è avvenuta mentre i clienti erano a metà cena. [Nome Cognome] ha spiegato: “Eravamo circa a metà cena – spiega lo chef – è successo tutto intorno alle 22. In quel momento stavamo al primo, stavamo servendo le orecchiette con le cime di rapa”. L’evacuazione è stata gestita in modo tranquillo e ordinato, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

La bonifica in corso

Dopo l’evacuazione, è stata avviata la bonifica della Villa per verificare la presenza di eventuali ordigni esplosivi. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle operazioni di bonifica o sui risultati ottenuti. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere l’esito delle verifiche.

L’evacuazione di Villa Nobel a Sanremo per un sospetto allarme bomba ha interrotto la serata dei presenti, ma è stata gestita con calma e professionalità. Le autorità competenti stanno attualmente effettuando la bonifica per garantire la sicurezza di tutti. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sulle operazioni di bonifica e sui risultati ottenuti.

