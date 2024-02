Sanremo: Amadeus risponde a Elena Cecchettin e accoglie Ferragni

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024: la cover più attesa

Venerdì 9 febbraio 2024 si terrà la quarta serata del Festival di Sanremo, un momento molto atteso dal pubblico, secondo solo alla finale. Durante la conferenza stampa di oggi, Amadeus, il conduttore del Festival, ha parlato dell’evento insieme alla sua co-conduttrice, Lorella Cuccarini. Questa sera, sul palco del Teatro Ariston, Lorella canterà i suoi successi, e Amadeus ha scherzato sul fatto che sarà difficile rispettare l’orario di chiusura.

Durante la conferenza stampa, Lorella Cuccarini ha commentato la polemica legata all’episodio con John Travolta, sottolineando che Amadeus non ha bisogno di aiuto per replicare. Inoltre, ha lasciato intendere che avrebbe qualcosa da dire, ma non può farlo. Si pensa che Lorella potrebbe esibirsi con qualche iconico brano di Grease. I giornalisti hanno anche posto una domanda riguardante le critiche di Elena Cecchettin.

Elena Cecchettin, sorella di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, ha criticato l’intervento degli attori di Mare Fuori, che hanno portato messaggi importanti sull’amore e contro la violenza sul palco dell’Ariston. Amadeus ha risposto affermando che Elena non sarà invitata, ma rispetta la sua opinione. Ha aggiunto che non la chiamerà e che non crede di aver offeso nessuno, sottolineando che si chiama qualcuno solo quando si deve scusare.

Amadeus ha anche risposto a chi gli ha chiesto se avrebbe considerato l’opportunità di avere Chiara Ferragni al suo fianco in questa edizione del Festival. Nonostante le recenti controversie legate al caso Balocco, il direttore artistico non ha escluso la possibilità di avere Chiara al suo fianco, affermando che se lei glielo avesse chiesto, gliel’avrebbe permesso.

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024, Chiara ha reagito con un sorriso a una scherzosa frecciata di Fiorello. In una delle conferenze stampa successive, Amadeus ha anche parlato della multa che lui e Chiara dovranno pagare, precisando che verrà divisa a metà.

Ora non ci resta che aspettare la quarta serata, in cui Amadeus condividerà il palco con Lorella Cuccarini. Durante la conferenza, Lorella ha lasciato intendere che potrebbe tornare in Rai in futuro, nonostante il suo attuale impegno come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. Ha sottolineato di avere un ottimo rapporto con la dirigenza della TV di Stato, ma al momento è felice dove si trova.

