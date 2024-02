Sanremo: Annalisa, Angelina Mango e Bertè in testa nella prima serata

Sanremo 2024: le previsioni per la prima serata

Il Festival di Sanremo 2024 è finalmente iniziato e l’hype è alle stelle. Secondo gli esperti di Sisal, tre artiste si trovano in testa per questa prima serata: Loredana Bertè, Annalisa e Angelina Mango, tutte quotate a 3,00. Al secondo posto, con quote di 9,00, troviamo i Negramaro, Emma, Geolier e Diodato. Mentre al terzo posto, con una quota di 12, troviamo Dargen D’Amico con la sua canzone “Onda Alta”. La quarta posizione è una sfida accesa tra The Kolors, Mahmood, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso, tutti offerti a 16. Chiude la Top 5 della serata il gruppo di operatic pop Il Volo, con una quota di 20.

Annalisa in testa alle previsioni

Annalisa sembra essere la favorita assoluta del Festival di Sanremo 2024, secondo gli esperti di Sisal, con una quota di 3,00. Angelina Mango, invece, retrocede alla seconda posizione con una quota di 5,00. Al terzo posto, stabile, troviamo Geolier con una quota di 6,00.

