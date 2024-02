Sanremo: Annalisa’s Fringe or Angelina’s High Ponytail? 7 Hair Trends

Dal Festival di Sanremo: le tendenze per i capelli

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche un’occasione per scoprire le ultime tendenze in fatto di moda e bellezza, compresi i tagli e le acconciature per i capelli. L’hairstylist Cristiano Russo ha individuato sette mode ispirate agli artisti sul palco dell’Ariston e ha condiviso alcuni consigli su come realizzarle.

Liscio effetto sleek

Un look liscio, super lucido e luminoso è uno dei trend più in voga. Per ottenere questo effetto, Russo consiglia di utilizzare un phon, una spazzola adeguata e, se necessario, una piastra. È importante proteggere i capelli con un termo-protettore e utilizzare un prodotto lucidante o modellante per disciplinare la chioma. Un esempio di ispirazione per questo stile è Annalisa.

Frangia

La frangia è tornata in auge, soprattutto quella “a tendina”, versatile e leggera. Questo tipo di frangia si adatta a diversi tipi di viso e ha un effetto morbido. Insieme al parrucchiere, è possibile decidere la lunghezza e la leggerezza desiderate. Un esempio di ispirazione per questo stile è Alessandra Amoroso.

Pony tail e chignon ultra tirati

Le code di cavallo e i chignon tirati all’indietro sono acconciature eleganti che mettono in risalto gli occhi e donano un effetto lifting al viso. Per ottenere questo look, è consigliabile utilizzare gel o cera per evitare l’effetto disordinato dei baby hair. Angelina Mango e Maria Esposito di Mare Fuori sono due artiste che hanno sfoggiato questo stile a Sanremo.

Hollywood waves

Le onde alla Hollywood sono un evergreen del glamour che non passa mai di moda. Questo stile richiede l’utilizzo di ferri o piastre per creare onde ben definite. Le onde vanno pettinate con un pettine a denti larghi e fissate con lacca. È importante che le onde inizino all’altezza delle orecchie per creare un effetto a cascata. Emma Marrone è un’ispirazione perfetta per questo stile.

Glossy Hair

Durante il Festival di Sanremo, molti hairstyling hanno presentato un effetto glossy, con capelli sani, luminosi e lucenti. Questo effetto si ottiene con un trattamento non aggressivo che dona luminosità a ogni tipo di capello. Giorgia è un esempio di ispirazione per questo stile.

Bob medio

Il taglio bob è un evergreen e uno dei tagli chiave del 2024. Si può optare per una lunghezza sotto l’orecchio o leggermente più lunga, a seconda della geometria desiderata. È importante adattare il taglio alla tipologia di capello. Chi ha capelli più spessi dovrebbe alleggerire le lunghezze per evitare l’effetto casco. Rose Villain e Alessandra Amoroso sono due artiste che hanno scelto questo stile a Sanremo.

Treccine

Le treccine sono un trend che ritorna dagli anni ’90 e 2000, un tocco di giocosità che incornicia il viso. Questo stile è particolarmente adatto alle giovani e può essere realizzato con piccole treccine che pendono dai semi-raccolti o dalle code di cavallo. Angelina Mango è un’ispirazione per questo stile.

Il Festival di Sanremo non solo ci regala momenti di musica e spettacolo, ma anche nuove tendenze per i capelli. Scegli il tuo stile preferito e sperimenta un look alla moda ispirato agli artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston.

