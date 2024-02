Sanremo: Arisa e Paola Iezzi si incontrano, si teme una nuova lite

Scontro tra prime donne a Sanremo: Paola Iezzi e Arisa

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo è entrato nel vivo, con la terza serata che si terrà stasera, 8 febbraio. Tra i protagonisti di questa edizione, c’è anche Paola Iezzi, che si esibirà nella veste di co-conduttrice insieme a Teresa Mannino. Ma è la serata cover di domani ad attirare l’attenzione, con la presenza di artisti eccezionali che accompagneranno i cantanti in gara. Inoltre, Arisa tornerà a Sanremo per esibirsi in piazza Colombo dal palco Suzuki. Ma c’è un retroscena che coinvolge Paola Iezzi e Arisa, svelato da Dagospia.

Le due cantanti hanno avuto uno scontro lo scorso giugno, quando Paola Iezzi ha commentato alcune dichiarazioni controverse di Arisa riguardo alla comunità LGBTQ. Da allora, non c’è stato alcun segno di pace tra le due. E ora, con il possibile incontro a Sanremo, si sta cercando di evitare una nuova lite. Secondo quanto riferito da Dagospia, si sta facendo il possibile per prevenire un faccia a faccia tra le due artiste, il che lascia intendere che la tensione persista a livelli molto alti.

Paola e Chiara tornano a Sanremo

Oltre all’attesa per l’incontro tra Paola Iezzi e Arisa, c’è un’altra coppia di protagoniste a Sanremo: Paola e Chiara. Le due sorelle, dopo il ritorno sulla scena con la partecipazione alla scorsa edizione del Festival, sono tornate all’Ariston come conduttrici del PrimaFestival insieme ai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras. Venerdì sera, duetteranno insieme ai Ricchi e Poveri nella serata delle cover. Un momento atteso dai fan, ma che potrebbe essere oscurato dalla tensione tra Paola Iezzi e Arisa.

Un incontro riavvicinato tra Paola Iezzi e Arisa?

Il 9 febbraio potrebbe segnare il primo incontro tra Paola Iezzi e Arisa dopo nove mesi dalla loro discussa lite. Tuttavia, sembra che si stia facendo il possibile per evitare questo faccia a faccia. La tensione tra le due cantanti è ancora alta, e c’è chi teme che possa scoppiare una nuova lite. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi a Sanremo e se ci sarà spazio per una riconciliazione tra Paola Iezzi e Arisa.

