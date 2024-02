Sanremo: Ascolti sorprendenti e vittoria di Geolier sui social

Ghali, Mahmood e Clara: i protagonisti di TikTok al Festival di Sanremo

Su TikTok, la piattaforma di condivisione di video brevi, i cantanti Ghali, Mahmood e Clara sono i più seguiti durante il Festival di Sanremo. Ghali ha superato i 100.000 follower, seguito da Mahmood con 54.800 e Clara con 49.900. In termini di visualizzazioni, Ghali è ancora in testa con oltre un milione di views, seguito da BigMama con 872.000 e Mahmood con 806.000. Il video più popolare è un dietro le quinte di Mahmood durante la terza serata. Tuttavia, c’è stata una curiosa eccezione: Sangiovanni, l’unico artista in gara che ha perso follower su entrambe le piattaforme, Instagram e TikTok. Secondo Marta Migliore, managing director di Buzzoole, su Instagram è importante la crescita dei follower e l’engagement, mentre su TikTok conta di più la viralità e quindi il numero di visualizzazioni. TikTok si avvicina di più alla televisione come media. Tuttavia, entrambi i social media sono importanti per gli artisti, in quanto permettono loro di raggiungere il pubblico e creare una community.

L’impatto economico del Festival di Sanremo 2024

Secondo una stima di EY, il Festival di Sanremo 2024 avrà un impatto economico totale di 205 milioni di euro, di cui 77 milioni di valore aggiunto. Questo rappresenta un aumento di circa 6 milioni rispetto all’edizione precedente, principalmente grazie a una maggiore raccolta pubblicitaria. Gli impatti indiretti e indotti sono stimati essere pari a circa 125 milioni di euro. Inoltre, il Festival attiverà oltre 13.000 posti di lavoro, di cui circa 860 derivanti dagli effetti indiretti e indotti. I settori più colpiti saranno quelli dei servizi pubblicitari, dell’alloggio e della ristorazione, e della produzione cinematografica, televisiva e musicale. Mario Rocco, partner di EY Valuation, modelling and economics leader, sottolinea l’importanza dell’industria musicale nel nostro Paese e il ruolo fondamentale del Festival di Sanremo nell’economia italiana.

Il Festival di Sanremo: un evento televisivo di grande impatto

Il Festival di Sanremo è un evento unico nella televisione italiana e non solo. Quest’anno, la 74ª edizione ha registrato una media di 10,5 milioni di spettatori per oltre due ore di trasmissione. Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi, sottolinea che parlare sul palco di Sanremo offre la possibilità di essere ascoltati in diretta da un numero di persone irraggiungibile per qualsiasi altro programma televisivo o talk-show. Questo ha reso il Festival un’importante piattaforma per affrontare temi di interesse pubblico. Tuttavia, è facile che numeri così elevati possano essere oggetto di controversie politiche o sociali. Ad esempio, la protesta degli agricoltori, che avrebbe potuto salire sul palco dell’Ariston, si è limitata alla lettura di un messaggio. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha incontrato i rappresentanti delle principali associazioni agricole e ha offerto il sostegno del governo con l’esenzione fiscale per i redditi agrari e domenicali fino a 10.000 euro.

Il caso Travolta: una possibile truffa al Festival di Sanremo

Il caso Travolta è finito in tribunale. Il Codacons ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma per una possibile truffa aggravata, poiché l’attore americano sarebbe stato pagato dallo sponsor per partecipare al Festival. Allo stesso tempo, la Rai sostiene di essere stata “truffata” e minaccia azioni legali contro la società che gestisce l’immagine di John Travolta in Italia. Questo ricorda il caso Ferragni dell’anno scorso, che ha portato a una multa da parte dell’Antitrust. La situazione è ancora in evoluzione e potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

About The Author