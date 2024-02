Sanremo: Codacons denuncia pubblicità occulta con Travolta

Codacons chiede un’indagine su pubblicità occulta a Sanremo

L’associazione dei consumatori Codacons ha presentato un esposto all’Agcom e all’Antitrust, chiedendo di aprire un’indagine sulla presunta pubblicità occulta avvenuta durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da Codacons all’Adn Kronos, l’associazione ha accusato la Rai di perdere il “pelo ma non il vizio” in fatto di pubblicità occulta e cachet esorbitanti. Questo dopo che l’Agcom aveva inflitto una multa alla Rai per l’edizione del 2023, durante la quale era stata sponsorizzata illegalmente l’azienda Instagram.

John Travolta e le scarpe U-Power: indagini per pubblicità occulta

Durante il Festival di Sanremo, l’attore John Travolta è apparso sul palco indossando un paio di scarpe del marchio U-Power. Questo ha sollevato sospetti di pubblicità occulta, poiché Travolta è testimonial dell’azienda di calzature. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attore avrebbe ricevuto un compenso di un milione di euro dalla U-Power per la sua partecipazione al Festival. Inoltre, la Rai avrebbe riconosciuto a Travolta un cachet di 200mila euro. Tuttavia, la U-Power ha chiarito che l’accordo con l’attore risale all’estate del 2023 e che non era a conoscenza dei contenuti della sua performance a Sanremo, che erano stati decisi dalla direzione artistica del festival.

La risposta dei dirigenti Rai e la polemica sul cachet di Travolta

In conferenza stampa, i dirigenti Rai hanno risposto alle accuse di pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo. Hanno spiegato che non c’erano accordi commerciali con la U-Power e che l’apparizione delle scarpe di Travolta è stata un caso. Hanno ammesso di non aver oscurato il logo delle scarpe perché non lo avevano riconosciuto in quel momento. Riguardo alle ripetute inquadrature dei piedi di Travolta, hanno chiarito che l’obiettivo era mostrare i suoi movimenti di danza. Inoltre, è sorta polemica sul cachet dell’attore, con molte persone che si chiedono quanto sia stato pagato per una gag così ridicola. Amadeus, il conduttore del Festival, ha dichiarato che Travolta ha ricevuto solo un rimborso spese, senza un vero e proprio cachet. Questa scelta è stata applicata anche ad altri ospiti internazionali, come Russell Crowe, senza alcun accordo con la U-Power.

About The Author