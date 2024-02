Sanremo Cover: Ariston infuriato per il 1° posto, fischi giusti

Sanremo 2024: Le prime 5 posizioni rivelate

Si è conclusa l’attesissima serata cover del Festival di Sanremo 2024, con l’annuncio delle prime 5 posizioni. Come nelle precedenti serate, al termine della puntata è stata rivelata solamente la top five. I risultati sono stati determinati da un mix di voti provenienti dal televoto, dalla sala stampa e dalla radio, suddivisi equamente al 34% ciascuno.

Ecco i nomi degli artisti che hanno conquistato le prime 5 posizioni:

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia

Ghali con Ratchopper

Alfa con Roberto Vecchioni

Reazioni contrastanti per il primo posto di Geolier

Quando Amadeus ha svelato il primo posto di Geolier, l’intero Ariston ha reagito con fischi e urli di dissenso. Si è creata una situazione surreale, con molti spettatori che non comprendevano come, ad esempio, Angelina Mango potesse essere finita dietro Geolier. Su social media, inoltre, molti utenti hanno protestato, esprimendo il loro disappunto. In effetti, il primo posto del cantante campano rimane un mistero. Il suo brano è comprensibile solo per pochi e, onestamente, non può essere considerato un capolavoro.

Le esibizioni della serata cover

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2024, gli artisti si sono esibiti con brani di altri artisti, offrendo al pubblico una varietà di interpretazioni. Ecco un breve riassunto delle esibizioni più significative:

Geolier ha collaborato con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, regalando una performance intensa e coinvolgente.

Angelina Mango ha stupito il pubblico con una performance emozionante, accompagnata dal quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Annalisa ha offerto una performance potente e suggestiva insieme a La Rappresentante di Lista e il coro Artemia.

Ghali ha conquistato il palco con la sua energia e il suo stile unico, eseguendo il brano “Ratchopper”.

Alfa ha collaborato con Roberto Vecchioni, regalando al pubblico una performance toccante e piena di significato.

La serata cover del Festival di Sanremo 2024 ha offerto al pubblico una varietà di esibizioni straordinarie, dimostrando ancora una volta il talento e la versatilità degli artisti in gara. Ora non resta che attendere con trepidazione la prossima serata, per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria finale.

