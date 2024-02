Sanremo: Dargen D'Amico svela: "Non voglio fare politica", Diodato in cima - avvisatore.it

Dargen D’Amico fa delle precisazioni sul suo discorso al Festival di Sanremo 2024

Dargen D’Amico ha nuovamente catturato l’attenzione sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. La sua canzone “Onda alta” ha affrontato il tema dell’immigrazione e delle persone che rischiano la vita per cercare di sopravvivere. Ma non è solo questo a suscitare interesse tra il pubblico, anche il suo appello per la pace ha ottenuto reazioni molto forti.

Durante la seconda serata del 7 gennaio 2024, la presentazione degli artisti in gara è avvenuta in modo particolare. In totale, 15 cantanti si sono esibiti e gli altri 15 hanno avuto il compito di presentarli. Diodato è stato scelto per presentare D’Amico sul palco e ha subito espresso il suo sostegno al collega, dicendo: “Sono molto felice di presentarti, ancora di più dopo ieri sera, hai detto parole che condivido pienamente“. Dargen ha apprezzato il commento e ha poi voluto fare delle precisazioni sul suo discorso durante la prima serata del Festival di Sanremo, utilizzando la sua ironia: “Ho letto alcuni commenti sulla mia esternazione, quando ho letto ‘politico’ vicino al mio nome mi sono preoccupato. Non volevo essere politico. Ho fatto molte sciocchezze nella mia vita e ho commesso molti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero semplicemente guidato dall’amore e dalle emozioni che condividiamo con gli altri e su queste voglio concentrarmi“.

Diodato ha continuato a sostenere Dargen D’Amico a Sanremo con una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole: “Ti ho sentito solo umano“. Entrambi i cantanti hanno inviato un chiaro messaggio, condividendo un’umanità che sta ricevendo applausi da parte del pubblico.

Il discorso di Dargen D’Amico nella prima serata di Sanremo 2024

Ma di cosa si tratta il discorso con cui Dargen ha attirato l’attenzione durante la prima serata del 74° Festival di Sanremo?

“Grazie per questa opportunità di cantare questa canzone che dedico a mia cugina Marta, che ora sta studiando a Malta e ha avuto questa grande fortuna. Non tutti i bambini hanno questa fortuna: nel Mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e cibo, e il nostro silenzio è una responsabilità condivisa“.

Il suo messaggio riguarda ciò che sta accadendo tra Israele e Palestina, una situazione che sta dividendo il mondo intero. Molti spettatori hanno interpretato il suo discorso come un attacco ai politici italiani che non prendono una posizione chiara sulla guerra nel Mar Mediterraneo. D’Amico ha precisato che il suo messaggio non era politico, ma di amore: “La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco“.

Dargen D’Amico ha dimostrato ancora una volta di essere un artista impegnato che utilizza la sua voce per portare l’attenzione su questioni importanti. La sua performance al Festival di Sanremo 2024 ha suscitato emozioni forti e ha spinto il pubblico a riflettere sulla situazione attuale nel Mar Mediterraneo.

