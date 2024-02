Sanremo: Emma Marrone ricorda il passato con un tenero invito a “Facciamolo insieme”

Emma Marrone dedica la sua partecipazione a Sanremo al papà scomparso

A poche ore dalla prima puntata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, i Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston a colpi di note musicali sono in fermento e, tra una prova e l’altra, si lasciano andare a qualche autografo o fotografia con i loro fans. Uno dei ritorni più attesi di quest’anno però è sicuramente quello di Emma Marrone, che stasera calcherà il palco della celebre kermesse musicale ligure cantando l’inedito intitolato “Apnea“. Prima di cimentarsi nella sua prima esibizione, la cantante salentina ha voluto fare un’omaggio molto importante mezzo social. Ecco a chi la cantante ha scelto di dedicare la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La dolce dedica al papà scomparso

“Facciamolo insieme papà” è la breve ma intensa dedica, accompagnata da una fotografia che li ritrae insieme, che la celebre cantante ha voluto fare a una delle persone più importanti della sua vita: il papà Rosario. L’uomo è infatti prematuramente scomparso all’età di 66 anni nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2022, a causa della leucemia. Una lunga lotta contro una malattia che sfortunatamente, come raccontato dalla stessa Emma Marrone, ha avuto la meglio.

Rosario Marrone è sempre stato una figura essenziale per la cantante, per la quale rappresenta da sempre un vero e proprio punto di riferimento, un faro in mezzo al mare che l’ha sempre sostenuta nel suo percorso lavorativo e personale. Ecco quindi perché la cantante ha deciso di ricordarlo a poche ore dalla sua partecipazione alla kermesse musicale.

Le collanine portafortuna

Non è però l’unico gesto che Emma farà per ricordare il genitore. La cantante ha infatti deciso di indossare anche le collanine di suo padre come se fossero un portafortuna. Un modo per averlo sempre vicino a lei e per portarlo sul palco di Sanremo. Si tratta infatti della prima partecipazione di Emma alla kermesse musicale dopo la scomparsa del genitore. Un ritorno che la cantante ha voluto consacrare con un piccolo “omaggio sanremese” al padre.

Questo è ciò che la stessa cantante ha dichiarato nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio, parlando con Pierpaolo Pretelli, inviato speciale de La Vita in Diretta che attualmente si trova a Sanremo per intervistare tutti i protagonisti di questa edizione del Festival e scoprire i segreti nei dietro le quinte.

About The Author