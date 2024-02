Sanremo: Geolier nel caos per la foto cancellata

Polemiche al Festival di Sanremo: Amadeus e Jannik Sinner

Mancano poche ore e finalmente avrà inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Come sempre, però, non mancano le polemiche. La prima è nata qualche giorno fa, quando Amadeus, dopo la sua storica vittoria agli Australian Open, ha invitato pubblicamente Jannik Sinner come ospite all’Ariston. Questo gesto ha suscitato molte critiche, poiché il conduttore avrebbe messo il tennista in una posizione difficile, considerando che Sinner aveva già espresso il suo disagio nel partecipare a eventi di spettacolo simili. Tuttavia, Amadeus si è scusato con lo sportivo, che ha ribadito la sua decisione di non partecipare all’evento musicale.

Geolier e il suo brano in napoletano

Uno degli artisti più attesi di quest’edizione di Sanremo è sicuramente Geolier. Il rapper ha dominato costantemente le classifiche musicali nell’ultimo anno e sul palco dell’Ariston farà qualcosa di storico: per la prima volta nella storia del Festival, porterà un brano completamente in napoletano, intitolato ‘I p’ me, tu p’ te’. C’è molta attesa per la sua esibizione, grazie al supporto della sua terra e dei migliaia di giovani che lo seguono. Molti lo considerano già uno dei favoriti per il podio. Tuttavia, proprio prima dell’inizio di questa avventura, il cantante è stato coinvolto nella sua prima polemica sanremese.

Geolier e l’utilizzo di un jet privato

Il 4 febbraio, Geolier è arrivato a Sanremo. Per annunciare il suo arrivo, il rapper ha pubblicato una foto su un jet privato con la scritta “Sto a Sanrem”. Questo post ha immediatamente scatenato il caos, poiché sembra che il cantante abbia scelto di utilizzare un jet privato per un tragitto molto breve, come quello da Napoli a Sanremo. È ben noto che le emissioni di carbonio generate dai jet privati abbiano un impatto significativo sull’ambiente. Di conseguenza, recentemente ci sono state molte critiche rivolte alle celebrità (e non solo) che utilizzano inutilmente questi mezzi, contribuendo così a un impatto ambientale negativo.

Accortosi dell’errore, Geolier ha immediatamente cancellato il post. Tuttavia, la foto era già stata intercettata da Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che l’ha condivisa nuovamente, sottolineando che era stata eliminata poco dopo la pubblicazione. Non è ancora chiaro se il rapper deciderà di commentare l’accaduto o se preferirà concentrarsi esclusivamente sulla sua imminente esibizione sul palco dell’Ariston.

