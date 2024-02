Sanremo: Geolier sogna la vittoria, Bertè favorita premi Critica e Sala Stampa

Geolier supera Annalisa nella classifica Sisal del Festival di Sanremo 2024

La classifica Sisal del Festival di Sanremo 2024 ha subito un cambiamento significativo dopo la serata di apertura del voto alle radio e al pubblico. Annalisa, inizialmente in testa, è scesa in terza posizione, lasciando il posto a Geolier, il cui successo è ora quotato a 3,50. Il rapper di Secondigliano ha dimostrato di avere un impatto emotivo diretto sugli ascoltatori, superando ogni barriera linguistica e confermandosi come uno dei protagonisti di questa edizione del festival.

Irama risale nella classifica Sisal del Festival di Sanremo 2024

Un’altra sorpresa nella classifica Sisal del Festival di Sanremo 2024 è stata la risalita di Irama, ora offerto a 9,00. Grazie al sostegno del pubblico nella classifica parziale della serata precedente, come previsto dagli esperti Sisal, Irama si è posizionato al secondo posto, diventando uno dei candidati al podio. Al momento, si trova in competizione con Loredana Berté, la cui quota di vittoria è di 7,50.

Loredana Berté rimane la favorita nella classifica Sisal del Festival di Sanremo 2024

Loredana Berté, la rocker più “Pazza” del Festival di Sanremo 2024, continua a raccogliere consensi sia dalla giuria popolare che da quella tecnica. Rimane la principale favorita per il Premio della Critica e il Premio Sala Stampa, con una quota di vittoria di 1,65 in entrambi i casi. La sua popolarità e il suo talento la rendono una contendente forte per la vittoria finale.

La terza serata del Festival vedrà esibirsi anche Angelina Mango, la grande promessa di quest’anno, che si posiziona al primo posto nella classifica Sisal con una quota di 3,50. Inoltre, saliranno sul palco alcuni artisti molto amati dal pubblico italiano, che potrebbero reclamare il proprio posto in classifica. Tra i possibili vincitori che stanno risalendo la classifica ci sono Alessandra Amoroso, offerta a 12,00, seguita da Diodato e i Negramaro, entrambi offerti a 20,00. Mahmood, che si è posizionato al quinto posto nella serata precedente, è ancora un nome da tenere d’occhio.

