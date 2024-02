Sanremo: guida al televoto nella seconda serata

Seconda serata del Festival di Sanremo 2024: inizia il televoto

Dopo la classifica della prima serata del Festival di Sanremo 2024, con Loredana Bertè al primo posto nella top 5 per il voto della sala stampa dell’Ariston, oggi è il momento delle esibizioni dei 15 cantanti in gara. Domani, giovedì 8 febbraio, toccherà ad altri 15 cantanti. Nella seconda e nella terza serata del Festival, le posizioni saranno determinate dalla giuria delle radio, che sostituisce la vecchia giuria demoscopica, e dal televoto espresso dai telespettatori.

Alla fine della seconda serata, prevista attorno all’1.45, saranno comunicate le prime 5 posizioni. I telespettatori possono votare inviando il codice a 2 cifre, abbinato a ciascun cantante e comunicato durante la trasmissione in diretta, tramite SMS o tramite telefono fisso. Nel caso del telefono fisso, il codice va digitato sulla tastiera. Il voto va inviato al numero 894.001 da fisso o al numero 475.475.1 da cellulare.

Come votare al Festival di Sanremo 2024

Per votare il proprio cantante preferito al Festival di Sanremo 2024, i telespettatori hanno due opzioni: inviare un SMS o chiamare da telefono fisso. Durante la trasmissione in diretta, verrà comunicato il codice a 2 cifre associato a ciascun cantante.

Per votare tramite SMS, basta inviare il codice del cantante preferito al numero 475.475.1 dal proprio cellulare. Per votare tramite telefono fisso, invece, è necessario digitare il codice del cantante preferito sulla tastiera e chiamare il numero 894.001.

Il televoto al Festival di Sanremo 2024

Il televoto al Festival di Sanremo 2024 è uno dei fattori che determina la classifica finale dei cantanti in gara. Durante la seconda e la terza serata del Festival, le posizioni saranno determinate sia dalla giuria delle radio, che sostituisce la vecchia giuria demoscopica, sia dal televoto espresso dai telespettatori.

La giuria delle radio assegnerà un punteggio ai cantanti in base alle loro esibizioni, mentre il televoto rappresenta il voto del pubblico a casa. Alla fine della seconda serata, saranno comunicate le prime 5 posizioni della classifica. Il televoto è un modo per coinvolgere attivamente il pubblico e permettere loro di esprimere la propria preferenza per i cantanti in gara.

Quindi, se vuoi sostenere il tuo cantante preferito al Festival di Sanremo 2024, non dimenticare di votare tramite SMS o telefono fisso. Il tuo voto potrebbe fare la differenza nella classifica finale!

