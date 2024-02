Sanremo: i look di Anna Oxa e Chiara Ferragni, dal tanga alla moda

Sanremo 2024: gli abiti più iconici e discutibili della storia del Festival

Tra trasparenze, spacchi e scollature eccessive, gli abiti dei protagonisti e dei conduttori sul palco dell’Ariston sono sempre stati oggetto di grande attenzione e discussione. Alcuni di essi sono diventati veri e propri simboli del Festival, entrando nella memoria collettiva. Altri, invece, hanno suscitato polemiche per il loro stile discutibile. Vediamo insieme alcuni dei look più memorabili di Sanremo.

Abiti indimenticabili

Ci sono abiti che, nonostante l’ironia della rete, continuano a far parlare di sé. Uno di questi è l’abito bicolor indossato da Belen Rodriguez nel 2012, creato da Fausto Puglisi. Questo abito è famoso per il suo spacco scandaloso, che lascia scoperto un tatuaggio sull’inguine della soubrette argentina. Un altro look che ha fatto discutere è quello di Anna Oxa nel 1999, quando ha mostrato un tanga nero con dei pantaloni a vita bassa. Questo look, firmato da Tom Ford per Gucci, ha segnato la storia dello stile del Festival.

Look provocatori

Sanremo non sarebbe lo stesso senza le polemiche, e alcuni artisti hanno fatto della provocazione il loro stile di vita. Nel 1986, Loredana Bertè si è esibita sulle note di “Re” indossando un minidress di lattice nero, con tanto di borchie e un finto pancione. Un look unico nel suo genere. Un altro look indimenticabile è quello di Patty Pravo nel 1984, quando ha indossato una tunica bianca che contrastava con il suo incarnato pallido e i capelli cotonati.

Look discutibili

Ci sono anche look che, seppur non azzeccati, sono rimasti nella memoria degli spettatori. Ad esempio, Laura Pausini ha scelto delle giacche oversize da marinaio per il suo debutto nel 1993. Non erano certo un trionfo di stile, ma la cantante emiliana ha indossato uno di questi blazer anche in un’edizione successiva per ricordare il suo esordio. Tra gli abiti più criticati ci sono anche le “nuvole di tulle XL” indossate da Antonella Clerici nel 2005. D’altra parte, Achille Lauro ha sfoggiato degli outfit mozzafiato durante l’edizione 2020, vestendo i panni di personaggi iconici come David Bowie e la regina Elisabetta I.

Look eleganti

Non mancano certo gli abiti eleganti sul palco dell’Ariston. Nel 2014, Laetitia Casta ha indossato un abito color ghiaccio di Givenchy Haute Couture, completo di frange, catene, paillettes e guanti lunghi. Anche Noemi ha sfoggiato un abito da sera in tulle ricamato a mano e ricoperto di Swarovski nell’edizione 2021. Altro nome da ricordare è quello di Elodie, che ha indossato abiti scultura di Atelier Versace, Giambattista Valli e Oscar de la Renta.

Sanremo è anche il palcoscenico per i nuovi talenti, come dimostrano i look di Mahmood e Blanco nell’edizione 2022. Entrambi hanno indossato look genderless, con camicie trasparenti e total white per Blanco di Valentino, e camicia bianca, cravatta in pelle e gonna lunga per Mahmood. Infine, non possiamo dimenticare i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021, che hanno sfoggiato una serie di look realizzati da Etro, tra cui una tutina effetto nude con ricami che ha lasciato tutti senza parole.

In conclusione, gli abiti di Sanremo sono sempre stati oggetto di grande attenzione e discussione. Alcuni sono diventati icone di stile, mentre altri hanno suscitato polemiche. Ma è proprio questa varietà di look che rende il Festival così interessante e unico nel suo genere.

