“Sanremo: il ritorno dei Jalisse? Fiorello protagonista di un miracolo”

I Jalisse tornano a Sanremo dopo 27 anni

La conferma tanto attesa è finalmente arrivata: Fiorello ha annunciato al Tg1 che i Jalisse torneranno sul palco del Festival di Sanremo. La notizia era già nell’aria da diversi giorni, ma solo ora è stata ufficializzata. Durante una collegamento con la giornalista Giorgia Cardinaletti, Fiorello ha chiesto ai membri del duo vincitore del Festival nel 1997 con la canzone “Fiumi di Parole” se fossero felici di tornare a Sanremo. La risposta dei Jalisse è stata entusiasta: “Eh, dopo 27 anni…”. E per rendere l’attesa ancora più emozionante, le sagome dei due artisti hanno intonato un accenno del brano che li ha consacrati sul palco dell’Ariston.

Un ospite musicale a sorpresa

La presenza dei Jalisse sul palco di Sanremo era già stata annunciata, ma l’orario del loro intervento era rimasto un mistero fino all’ultimo momento. Infatti, era previsto che il duo si esibisse come ospite musicale a sorpresa, ma solo a tarda notte. Nonostante l’attesa, i fan dei Jalisse non hanno perso l’entusiasmo e hanno accolto con grande gioia la notizia del loro ritorno sul palco del Festival. Dopo 27 anni di assenza, il pubblico avrà finalmente l’opportunità di riascoltare uno dei brani più amati della storia di Sanremo.

Un ritorno atteso

Il ritorno dei Jalisse a Sanremo è stato accolto con grande entusiasmo dai fan e dagli appassionati di musica. Dopo la loro vittoria nel 1997, il duo ha continuato a lavorare nel mondo della musica, ma non si era più esibito sul palco dell’Ariston. Questa sarà un’occasione speciale per rivivere uno dei momenti più emozionanti della loro carriera e per far conoscere la loro musica a una nuova generazione di spettatori. Non resta che attendere con trepidazione l’esibizione dei Jalisse e lasciarsi coinvolgere dalle loro “Fiumi di Parole”.

About The Author