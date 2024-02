Sanremo: Irama’s Performance Leaves Ex-Girlfriend Giulia De Lellis in Shock

Giulia De Lellis e i suoi gesti curiosi verso gli ex fidanzati

Giulia De Lellis, dopo la fine della sua storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta, sembra voler dispensare “carezze” ai suoi ex fidanzati. La notizia della rottura con il rampollo bresciano è appena stata resa pubblica, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già compiuto alcuni gesti sorprendenti nei confronti di due suoi vecchi amori. Secondo i maligni, c’è un sapore di vendetta verso Beretta dietro a questi gesti.

Qualche giorno fa, Giulia ha fatto un apprezzamento del tutto inaspettato ad Andrea Damante. Poi, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, ha dedicato tre Stories ad Irama Plume, con il quale ha avuto una breve ma intensa relazione tra il 2018 e il 2019. In quel periodo, poco dopo la sua prima rottura con Damante, si era legata al cantante. La coppia era seguita dai paparazzi ovunque andasse, tanto che l’ex allievo di Amici si era sfogato più volte, dichiarando di non voler far parte del mondo del gossip e di voler essere giudicato solo per la sua musica.

Il 9 febbraio 2024, Irama è salito sul palco di Sanremo insieme a Riccardo Cocciante per eseguire il capolavoro “Quando finisce un amore”, che compie 50 anni dal suo debutto. Durante la performance, Cocciante ha aggiunto un tocco di emozione cantando “Vivere per amare”. Giulia De Lellis, su Instagram, ha pubblicato una foto che ha lasciato intendere quanto abbia apprezzato l’esibizione dell’ex fidanzato e ha invitato i suoi fan a votarlo.

Tornando a Damante, pochi giorni fa Giulia ha messo un like a un video del deejay veronese, attualmente legato sentimentalmente all’attrice Elisa Visari. Questo gesto non è passato inosservato e ha suscitato l’entusiasmo dei nostalgici della coppia “Damellis”. Tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rendendosi conto del clamore che si era creato, ha deciso di togliere il like. Ma ormai era troppo tardi, gli screenshot stavano già circolando in rete.

About The Author