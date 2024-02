Sanremo: l'oncologo rivela come la ricerca e il coinvolgimento dei pazienti migliorino le cure - avvisatore.it

Giovanni Allevi si racconta sul palco di Sanremo: la malattia che ha cambiato la sua vita

Il compositore e pianista Giovanni Allevi ha svelato il suo percorso di malattia sul palco di Sanremo, condividendo con il pubblico l’impatto che il mieloma multiplo ha avuto sulla sua vita e sulla sua visione del futuro. Durante il suo discorso, Allevi ha menzionato anche l’importanza della ricerca medica. L’oncologo Giuseppe Curigliano ha commentato questo momento toccante, sottolineando come la ricerca sia fondamentale per garantire cure migliori. “Si cura meglio dove si fa ricerca”, ha affermato Curigliano.

Curigliano, direttore della Divisione di sviluppo nuovi farmaci per terapie innovative dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professore di oncologia medica dell’Università degli Studi di Milano, ha evidenziato il coraggio e la determinazione dei pazienti che affrontano il cancro. “Noi vediamo ogni giorno pazienti come lui, persone straordinarie che affrontano il loro percorso di cura con grande coraggio e determinazione”, ha affermato Curigliano. Molti di questi pazienti partecipano anche a studi clinici, sperando che possano offrire opportunità migliori rispetto alle terapie standard.

Ricerca e speranza nel mondo dell’oncologia

La ricerca e la speranza sono due elementi strettamente legati nel campo dell’oncologia. “Il mondo dell’oncologia è sempre stato all’estremo della sperimentazione”, afferma Curigliano. Le malattie oncologiche sono difficili da gestire e curare, soprattutto quando si tratta di forme metastatiche. Accedere a un centro di ricerca e sperimentazione clinica significa ricevere cure migliori. “Si cura meglio dove si fa ricerca” era il motto con cui l’Istituto europeo di oncologia è stato fondato da Umberto Veronesi, ricorda Curigliano.

La ricerca sta aprendo nuove strade per il futuro del trattamento del cancro. “Negli ultimi anni, l’immunoterapia sta assumendo un ruolo sempre più importante nella ricerca”, spiega Curigliano. Questo approccio consiste nell’utilizzare farmaci che stimolano il sistema immunitario a riconoscere il tumore come un nemico da combattere.

Un altro elemento cruciale è l’utilizzo degli “anticorpi coniugati”, farmaci mirati che trasportano agenti chemioterapici direttamente all’interno delle cellule tumorali. Questa strategia, simile a bombe intelligenti, aumenta l’efficacia del trattamento e riduce la tossicità per il paziente. Inoltre, nell’ambito dei mielomi, si sta sperimentando l’utilizzo delle cellule Car-T, che sono linfociti del paziente modificati geneticamente per riconoscere il tumore come un nemico. Questa terapia potrebbe rappresentare una delle armi più potenti nella lotta contro il mieloma multiplo.

La ricerca come speranza per il futuro

La ricerca medica rappresenta una luce di speranza per i pazienti affetti da cancro. Grazie alla continua sperimentazione e all’introduzione di nuove terapie, si stanno facendo progressi significativi nella lotta contro questa malattia. “La ricerca è fondamentale per migliorare le cure e offrire opportunità migliori ai pazienti”, sottolinea Curigliano.

La partecipazione ai trial clinici è un gesto di generosità da parte dei pazienti, che sperano di contribuire al progresso scientifico e di beneficiare di terapie innovative. La ricerca continua a esplorare nuove strade, come l’immunoterapia e l’utilizzo di farmaci mirati, per offrire soluzioni più efficaci e meno tossiche per i pazienti affetti da cancro.

In conclusione, la testimonianza di Giovanni Allevi sul palco di Sanremo ha messo in luce l’importanza della ricerca medica nel campo dell’oncologia. La ricerca rappresenta una speranza per il futuro, offrendo nuove opportunità di cura e migliorando la qualità della vita dei pazienti affetti da cancro.

