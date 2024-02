Sanremo: Russell Crowe epico, classifica sorprendente 3° serata

Sanremo 2024: I primi cinque posti della classifica provvisoria

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa con l’annuncio dei primi cinque posti della classifica provvisoria. Come nelle puntate precedenti, Amadeus ha svelato solo i primi cinque artisti che sono riusciti a raggiungere le prime posizioni grazie al voto del pubblico (50%) e delle radio (l’altro 50%). Ecco chi sono:

Angelina Mango con “La noia”

Ghali con “Casa mia”

Alessandra Amoroso con “Fino a qui”

Il Tre con “Fragili”

Mr. Rain con “Due altalene”

Mentre si aspettava che Angelina Mango entrasse nella top five, gli altri quattro artisti hanno sorpreso tutti. Al di fuori dei primi cinque posti, invece, si sono piazzati Fiorella Mannoia, Diodato e i Nagramaro, che secondo molti avrebbero meritato di più.

Le esibizioni della terza serata

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, oltre agli artisti già citati, si sono esibiti anche Maninni, Bnkr44, Santi Francesi, Rose Villain, Ricchi e Poveri, Sangiovanni e La Sad. È stata una serata ricca di performance e di emozioni, con ogni artista che ha dato il massimo sul palco.

Russell Crowe sfotte John Travolta

Durante la serata, è stata ospitata la leggenda del cinema Russell Crowe. Dopo l’imbarazzante ospitata di John Travolta nella serata precedente, c’era il timore di un’altra figuraccia. Ma Crowe ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Durante l’incontro con Amadeus, ha scherzato sul palco e ha sfottuto il collega Travolta.

“Un piacere infinito averti qui, per noi sei una leggenda”, ha detto Amadeus accogliendo l’attore. “Ti porti dietro i tuoi grandi personaggi?”. “Da giovane era più difficile uscirne, tornavano a casa con me. Da grande ho imparato a proteggermi, grazie all’esperienza”, ha risposto Crowe. Non poteva mancare un riferimento a una delle sue frasi cinematografiche cult. Richiesta di “Ama”: “Russell, puoi pronunciare in italiano: ‘Al mio segnale scatenate l’inferno’?”. E così è stato, con un applauso scrosciante della platea.

Durante l’incontro con Teresa Mannino, Crowe ha fatto il matto a quattro, gridando il nome della comica come uno spasimante disperato. La comica ha scherzato sul cognome di Crowe, chiedendogli se avesse un parente italiano. Crowe ha risposto mimando il “Ballo del qua qua” e pronunciando un sonoro “What the f+ck!”. Lo sfottò a Travolta è stato servito e Amadeus ha apprezzato, schioccando un cinque all’attore.

Classifica della prima e della seconda serata

Ecco la classifica provvisoria della prima e della seconda serata del Festival di Sanremo 2024:

Prima serata:

Loredana Bertè – “Pazza” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Diodato – “Ti muovi” Mahmood – “Tuta gold”

Seconda serata:

Mahmood – “Tuta gold” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” Loredana Bertè – “Pazza” Il Tre – “Fragili”

Le prime due serate del Festival hanno regalato emozioni e sorprese, ma la competizione è ancora aperta. Non vediamo l’ora di scoprire chi si aggiudicherà il primo posto nella classifica finale.

